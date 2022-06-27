يلاحظ السائر في الطرقات والأزقة في المدن التركية حاويات الطعام والماء المخصصة للقطط والكلاب منتشرة في كل مكان على الأرصفة وتحت الأشجار، فضلاً عن الفيديوهات التي تعج بها وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توثق محاولات إنقاذ القطط والكلاب التي تسقط في البحر أو تلك الحيوانات التي حاصرتها النيران.

ويعيش في تركيا ملايين القطط، سواء تلك التي ترعى بالمنازل أو تلك المنتشرة في الأزقة والطرقات، بالإضافة إلى أعداد أخرى تحتضنها الملاجئ وأماكن الرعاية التي تُشرِف عليها الدولة والبلديات، في مشهد يعكس مستوى الاهتمام الشعبي العام في تركيا بالقطط وتربيتها ورعايتها، مما منحها موقعاً عالمياً متقدماً لم يجعلها في المرتبة الأولى من حيث العدد والاهتمام، ما يجعل من تركيا بلا منازع عاصمة القطط العالمية.

وضمن مساعيها لحماية أشهر وأندر سلالة القطط التركية من الانقراض، أوكلت الحكومة التركية مراكز البحوث والجامعات مهمة الحفاظ على سلالات القطط المهددة بالانقراض، ومنها سلالتا "فان" و"أنغورا"، المهمة التي تكللت مؤخراً بالنجاح، وأعاد القطط موضوع النقاش إلى سكة التكاثر مجدداً.

مساعٍ حثيثة لحماية القطط النادرة

تتويجاً للمساعي الحكومية، أنجبت 23 قطة من سلالة "فان" التي تتميز بلونها الأبيض وعيونها الملونة، المودعة تحت الحماية في "فيلا القط" التابعة لمركز للأبحاث والتطبيقية في جامعة يوزونجويوزيل (Yüzüncü Yıl University) في ولاية فان، 60 مولوداً هذا العام، ما يعني أن الخوف من انقراضها قد زال. فيما توقع البروفيسور المشرف على برنامج الحماية ولادة بين 150 و200 قط وقطة سنوياً في المرحلة التالية.

يذكر أن البرنامج الخاص بحماية القطط من سلالة "فان" قد فعل عقب المبادرات التي تبنتها عدة محافظات تركية، ومنها العاصمة أنقرة، للحفاظ على سلالات قططها النادرة من الانقراض. فيما أقدمت أنقرة على تطبيق برنامج خاص لحماية قطط سلالة "الأنغورا" النادرة، وذلك بعدما تراجعت ولاداتها، وزاد اهتمام الأجانب بشرائها بسبب فروها الطويل اللامع وسرعتها التي منحتها المراكز الأولى في سباقات القطط التي تقام سنوياً.

وإلى جانب برامج الحماية التي ترعاها الحكومة التركية للحفاظ على سلالات القطط النادرة من الانقراض، أقدمت الحكومة أيضاً منذ سنوات لتوفير مساحات ومنشآت خاصة لحماية ورعاية القطط الشاردة والضالة، فضلاً عن إقرارها قانوناً خاصاً لحماية جميع الحيوانات، سواء كانت أليفة أو ضالة.

قانون حماية الحيوان

بعد سنوات من تأخيره، صادق البرلمان التركي، في أغسطس/آب الماضي، على "قانون حماية الحيوان" الجديد الذي أزال صفة الحيوانات من كونها سلعة وإدخالها في مكانة الكائنات الحية، والذي يقضي أيضاً بعقوبات تصل إلى حد السجن عشر سنوات أو أكثر لمن يمارسون التعذيب وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي على الحيوانات.

ووفقاً للقانون الجديد، فإن على أصحاب القطط والكلاب والحيوانات الأخرى تسجيل حيواناتهم بطريقة التعريف الرقمي. وبالنسبة إلى أولئك الذين لا يمتثلون للمحظورات والالتزامات المتعلقة بملكية الحيوانات ورعايتها ولا يتخذون الاحتياطات اللازمة لحمايتها، فسوف يتعرضون لغرامات مالية.

وألزم القانون أماكن بيع الحيوانات توفير بيئة صحية ونظيفة في أثناء بيعها، ومن لا يلتزم بالقوانين والشروط فسيجري تغريمه 500 ليرة تركية عن كل حيوان. كما شملت لائحة العقوبات أيضاً زيادة الغرامة الإدارية إلى 35 ألف ليرة تركية على أولئك الذين يتدخلون لتدمير جيل حيواني، وذلك من خلال التدخلات الجراحية لتغيير مظهر الحيوان أو غيره.

أشهر أنواع القطط في تركيا

1- قطة أنقرة (Ankara kedisi)

أصل هذه السلالة هو الأنجورا (الأنغورا) من مدينة أنقرة، يتميز قط الأنغورا التركى بفروة كثيفة عليا كاللبدة حول الرقبة والصدر وخفيفة في الجزء الأسفل. يتمتع الأنجورا برأس متوسط الحجم وأذنين كبيرتين، وعنق ناعم وجميل وفراء غزير حول الرقبة يخفّ في النصف السفلي، بذيل طويل فاخر يحركه القط لأعلى يكاد يلمس رأسه. الأعين على شكل لوزة زرقاء أو خضراء أو برتقالية أو حتى عين واحدة زرقاء والعين الثانية خضراء أو برتقالية. ومنذ عام 1940 وضعت الحكومة التركية برنامجاً لنشر السلالات وتحسين إنتاجها.

2- قطة فان (Van kedisi)

سُمّيَت قطة "فان" بهذا الأسم نسبةً إلى بحيرة فان التركية، ويختلف القط فان عن القط أنقرة، بل وعن بقية أقرانه، فهو يحب السباحة ويُعتبر من القطط قليلة الخصوبة، إذ تلد الأنثى نحو 4 قطط، وهو قط يحب الأماكن المرتفعة والسباحة، والأهم عنده هو الأكل. شعره كثيف عند الرقبة وقليل في بقية أنحاء جسمه، ويتميز بعينين صفراوين وأحياناً عين صفراء وأخرى زرقاء. أنفه وردي اللون وأذناه قصيرتان، وعند جانبيهما بقع بنية ضاربة إلى الحمرة.

3- قطة تيقير (Tekir kedisi)

يعد قط "تيقير" أو القط "العتابي"، سلالة هجينة، لكنه نوع شائع جداً من القطط، له معطف من الفرو يتميز بخطوط أو نقاط أو أشرطة أو أنماط دوامية مميزة، وغالباً يكون على جبينه علامة تُشبه حرف "M"، وتعود كلمة "عتابي" إلى الأصل العربي "عتابياً"، والتي قد تُشير إلى حي في بغداد، يُسمى عتابياً نسبةً إلى الأمير عتاب في الخلافة الأموية.

4- قطة تومبلي (Tombili kedisi)

القط تومبلي (Tombili ) الشهير، وتومبلي تعني بالتركية "السمين أو البدين"، واشتهرت صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي عندما صوّره سائح وهو جالس على دَرَج في أحد شوارع إسطنبول، ولاقت صورة القط تومبلي إعجاباً ومرحاً على مواقع التواصل الاجتماعي في زمن قصير من خلال مشاركة الأفراد صورته من تركيا إلى جميع أنحاء العالم، واشتهر بجلسته الغريبة والمضحكة إذ كان الناس يقدمون له سبحة وشاياً، وهو ما ينمّ عن اهتمام أهالي إسطنبول به بشكل لافت. وعند وفاته، نصبت بلدية قاضي كوي تمثالاً لهذا القط يزوره المواطنون والسياح على حد سواء.