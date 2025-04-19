وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، لا سيما العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ووفقاً للمصادر، ناقش الجانبان الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار في القطاع، وأكدا أن إسرائيل تستخدم الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية كأداة لمعاقبة الشعب الفلسطيني عبر سياسة تجويع ممنهجة.

وشدد اللقاء على أن محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم أمر غير مقبول إطلاقًا، كما جرى التطرق إلى تصاعد السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث نُظر إلى الخطوات الرامية لتكريس الاحتلال على أنها باتت تشكل تهديداً مباشراً للسلام الإقليمي.

كما تطرق الطرفان إلى ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية، حيث أكد الوزير فيدان أهمية تعزيز وحدة الصف بين الفصائل، معرباً عن استعداد تركيا لتقديم كل ما يلزم من دعم لإنجاح جهود التوحيد وتحقيق توافق فلسطيني شامل.