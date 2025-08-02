وقالت الصحيفة إن طراز "T10X" من توغ سيشارك أولاً في معرض ميونخ للسيارات المقرر في سبتمبر/أيلول المقبل، ومن ثم دخول السوق الألمانية.

وأوضحت أن توغ تحتل موقع الريادة في سوق السيارات الكهربائية في تركيا، إذ جرى بيع أكثر من 17 ألف سيارة من الطراز المذكور خلال النصف الأول من 2025.

وتابعت أن مبيعات السيارة في 2024 تجاوزت الـ30 ألفاً، متفوقة بذلك على إجمالي مبيعات "تسلا" و"BYD" في تركيا.