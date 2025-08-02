2 أغسطس 2025
وقالت الصحيفة إن طراز "T10X" من توغ سيشارك أولاً في معرض ميونخ للسيارات المقرر في سبتمبر/أيلول المقبل، ومن ثم دخول السوق الألمانية.
وأوضحت أن توغ تحتل موقع الريادة في سوق السيارات الكهربائية في تركيا، إذ جرى بيع أكثر من 17 ألف سيارة من الطراز المذكور خلال النصف الأول من 2025.
وتابعت أن مبيعات السيارة في 2024 تجاوزت الـ30 ألفاً، متفوقة بذلك على إجمالي مبيعات "تسلا" و"BYD" في تركيا.
وأشارت إلى أن "T10X" تستعد لدخول السوق الألمانية حالياً، لتصبح بذلك أول سوق خارجية للسيارة التركية، لافتة إلى وجود أكثر من 3 ملايين تركي في ألمانيا.
وأوضحت أن توغ لديها بالفعل مكتب في مدينة شتوتغارت، وأن خطط البيع في ألمانيا ستجري عبر المنصة الرقمية "Trumore" دون الاعتماد على المعارض التقليدية، إذ من المنتظر بدء المبيعات أواخر العام.