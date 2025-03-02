ووفقاً لبيان صادر عن مركز التحكم في المهام بولاية تكساس اليوم الأحد، فقد هبطت المركبة بشكل ذاتي على سطح القمر.

تحتوي المركبة بلو غوست على مُعَدّات متخصصة للحفر والشفط، بالإضافة إلى مواد أخرى تهدف إلى تنفيذ تجارب لصالح وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

ومن المتوقع أن يجمع المسبار بلو غوست، الذي يمثل أول مهمة تقوم بها الشركة إلى القمر، عينات تربة من سطح القمر وقياس درجة حرارة السطح، بالإضافة إلى إجراء 10 تجارب علمية تشمل أبحاثاً حول الملابس التي قد تُرتدى على سطح القمر في المستقبل.

في 15 يناير/كانون الثاني أطلقت شركة سبيس إكس مركبة بلو غوست التابعة لشركة فايرفلاي إيروسبيس، بالإضافة إلى المركبة الفضائية ريزيلينس التابعة لشركة آي سبيس اليابانية، باستخدام صاروخ فالكون 9 من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ومن المتوقع أن تستغرق مركبة ريزيلينس من أربعة إلى خمسة أشهُر للوصول إلى القمر.