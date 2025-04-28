أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تنظيم PKK الإرهابي سيخرج من الحسابات في سوريا، سواء طواعية عبر السبل السلمية، أو بطرق أخرى، كما خرج تنظيم "داعش" من المشهد.

في شأن آخر، قالت القناة "12" العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حرّض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على عدم قبول أي مقترح لوقف الإبادة المستمرة على قطاع غزة، مشيرة إلى أن نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا بترمب، وقال له إنه "سيتلقى عروضا كاذبة"، مدعيا أن حماس لا تنوي تنفيذ أي صفقة من شأنها إعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة كافة.

وفي سياق متصل، قالت مصادر إعلامية حوثية إن العدوان الأمريكي استهدف منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث في صنعاء، مشيرة إلى أن هذا الاستهداف أصاب ثلاثة منازل، ما أسفر عن سقوط ثمانية شهداء، بينهم أطفال ونساء، فضلا عن عدد من المصابين في حصيلة أولية.

على صعيد مختلف، كشفت السعودية وقطر عن سدادهما متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ نحو خمسة عشر مليون دولار، بهدف “دعم وتسريع التعافي الاقتصادي لسوريا”.

ختاما.. اعتبر رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن، تصريحات أدلى بها مسؤولون أمريكيون بشأن الجزيرة "تنم عن عدم احترام"، مؤكدا أن غرينلاند "لن تكون أبدا عقارا يشترى".