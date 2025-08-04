سياسة
قوات الدعم السريع تقتل 14 مدنياً في هجوم على قرية محاصرة بدارفور
قالت جمعية حقوقية اليوم الاثنين، إن قوات الدعم السريع السودانية قتلت ما لا يقل عن 14 مدنياً في أثناء محاولتهم الفرار من منطقة محاصرة في دارفور، وذلك بعد أكثر من 27 شهراً من الحرب بين هذه القوات والجيش السوداني.
صورة أرشيفية: سودانيون فارين من الصراع يعبرون الحدود بين السودان وتشاد في أدري / Reuters
وأفادت جمعية "محامو الطوارئ"، التي توثق الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب، بأن العشرات جُرحوا، فيما اعتُقل عدد غير معروف من المدنيين، في هجوم شنته قوات الدعم السريع يوم السبت على قرية قرني الواقعة شمال غرب مدينة الفاشر المحاصرة في غرب دارفور.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حرباً أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، حسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

مصدر:TRT ARABI
