4 أغسطس 2025
وأفادت جمعية "محامو الطوارئ"، التي توثق الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب، بأن العشرات جُرحوا، فيما اعتُقل عدد غير معروف من المدنيين، في هجوم شنته قوات الدعم السريع يوم السبت على قرية قرني الواقعة شمال غرب مدينة الفاشر المحاصرة في غرب دارفور.
موصى به
فرنسا تعتزم تشديد قواعد منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين.. وماكرون: علينا التحرك بمزيد من الحزم
ترمب يرجح الوصول لنهاية الطريق بشأن الحرب الروسية-الأوكرانية ويعلن وجود فرصة جيدة للقاء بوتين قريباً
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حرباً أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، حسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.