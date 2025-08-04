قوات الدعم السريع تقتل 14 مدنياً في هجوم على قرية محاصرة بدارفور

قالت جمعية حقوقية اليوم الاثنين، إن قوات الدعم السريع السودانية قتلت ما لا يقل عن 14 مدنياً في أثناء محاولتهم الفرار من منطقة محاصرة في دارفور، وذلك بعد أكثر من 27 شهراً من الحرب بين هذه القوات والجيش السوداني.