وأوضحت المصادر أن السفينة أصيبت ببعض الشظايا، دون أن تلحق بها أضرار جسيمة تعوق حركتها. وقد حاولت مغادرة الميناء عقب الهجوم، إلا أن السلطات المحلية المسيطرة على الميناء منعتها الإبحار.

وأفادت المعلومات بأن جميع السفن الراسية آنذاك جرى منعها المغادرة خلال القصف الأمريكي، وقد تجمّعت في منطقة واحدة بانتظار التطورات، بينما يسود الهدوء الميناء حالياً.

ويضم طاقم السفينة 26 فرداً، من بينهم أربعة أتراك، منهم القبطان، بينما ينتمي باقي أفراد الطاقم إلى الجنسية الهندية. وقد تأكد أن الحالة الصحية لجميع أفراد الطاقم جيدة.

وأكدت وزارة الخارجية التركية، إلى جانب السفارة في صنعاء، أنها بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان خروج السفينة من اليمن، مشيرة إلى أن الموضوع يُتابع على أعلى المستويات.