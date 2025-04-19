تركيا
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مصادر بالخارجية التركية: ناقلة تركية كانت بميناء يمني استُهدف بغارة أمريكية ونتابع على أعلى مستوى
أكدت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن ناقلة وقود تديرها شركة تركية كانت موجودة في ميناء رأس عيسى النفطي على الساحل الغربي لليمن، لحظة تنفيذ الولايات المتحدة غارة جوية مساء 17 أبريل/نيسان، استهدفت المحطة الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.
مصادر بالخارجية التركية: ناقلة تركية كانت بميناء يمني استُهدف بغارة أمريكية ونتابع على أعلى مستوى
أنقرة تؤكد وجود ناقلة تركية في ميناء يمني استُهدف بغارة أمريكية وتتابع الملف على أعلى مستوى / Ministry of Foreign Affairs of Türkiye
19 أبريل 2025

وأوضحت المصادر أن السفينة أصيبت ببعض الشظايا، دون أن تلحق بها أضرار جسيمة تعوق حركتها. وقد حاولت مغادرة الميناء عقب الهجوم، إلا أن السلطات المحلية المسيطرة على الميناء منعتها الإبحار.

وأفادت المعلومات بأن جميع السفن الراسية آنذاك جرى منعها المغادرة خلال القصف الأمريكي، وقد تجمّعت في منطقة واحدة بانتظار التطورات، بينما يسود الهدوء الميناء حالياً.

ويضم طاقم السفينة 26 فرداً، من بينهم أربعة أتراك، منهم القبطان، بينما ينتمي باقي أفراد الطاقم إلى الجنسية الهندية. وقد تأكد أن الحالة الصحية لجميع أفراد الطاقم جيدة.

وأكدت وزارة الخارجية التركية، إلى جانب السفارة في صنعاء، أنها بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان خروج السفينة من اليمن، مشيرة إلى أن الموضوع يُتابع على أعلى المستويات.

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