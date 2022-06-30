سياسة
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شاهد | ما حقيقية "بحر الأنبار" الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في العراق؟
أظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق تدفق المياه من أرض صحراء الأنبار لما قيل إنه بحر يقع تحتها، ما أثار إعجاب الآلاف إلا أن موقعاً مختصاً بكشف الأخبار كشف الحقيقة.
شاهد | ما حقيقية "بحر الأنبار" الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في العراق؟
"بحر في الصحراء" يشعل مواقع التواصل في العراق وموقع يكشف الحقيقة  
30 يونيو 2022

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقطعاً مصوراً يظهر تدفق المياه من الأرض مع الإشارة إلى أنه يعود إلى "اكتشاف بحر عملاق في باطن صحراء الأنبار" سيؤدي إلى إنهاء "مشكلة التصحر والجفاف" في البلاد.

إلا أن هذا غير صحيح لأن مقطع الفيديو قديم وليس له علاقة بالعراق، بل هو في السعودية، وفقاً لما أكده موقع "التقنية من أجل السلام" المعني بمتابعة وكشف الأخبار المزيفة.

وأشار الموقع إلى أن الفيديو، الذي حصل على آلاف المشاهدات وتداوله المستخدمون في العراق على نطاق واسع، قديم وسبق نشره في الأول من أبريل/نيسان الماضي من قبل حساب على "تيك توك" باسم معرف "alaasy133"، وأنه لتنظيف بئر ماء ارتوازي في السعودية.

وجاء نشر المقطع في وقت يمر به العراق بأزمة جافة حادة مع تراجع معدلات هطول الأمطار، إلى أن بات العراق البلد "الخامس في العالم" الأكثر تأثراً بالتغير المناخي حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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