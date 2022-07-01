سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا: ندعم بقوة مقترحات قبرص التركية للتعاون مع إدارة الجنوب
أعلنت الخارجية التركية دعمها "بقوة" للمقترحات التي عرضتها جمهورية شمال قبرص التركية على منظمة الأمم المتحدة بشأن التعاون مع إدارة جنوب قبرص. وأكّدت أن المقترحات تحث على التعاون على أساس المساواة في السيادة والوضع الدولي للشطرين.
تركيا: ندعم بقوة مقترحات قبرص التركية للتعاون مع إدارة الجنوب
شدّدت تركيا على أن تنفيذ مقترحات شمال قبرص سيسهم في إحلال السلام والاستقرار في شرق المتوسط / Getty Images
1 يوليو 2022

أعلنت تركيا دعمها "بقوة" للمقترحات التي عرضتها جمهورية شمال قبرص التركية على منظمة الأمم المتحدة بشأن التعاون مع إدارة جنوب قبرص.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية التركية، الجمعة، تعليقاً على حزمة التعاون التي عرضها رئيس قبرص التركية أرسين تتار، على الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة إن تركيا تدعم "بقوة" المقترحات التي أرسلها الرئيس تتار في 1 يوليو/تموز الجاري إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأكّدت أن المقترحات تنص على إقامة التعاون مع إدارة جنوب قبرص على أساس المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي للشطرين.

وشدّدت على أن تنفيذ هذه المقترحات سيسهم في إحلال السلام والاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط​، فضلاً عن إرساء أرضية مشتركة لحل قضية قبرص من خلال إقامة تعاون بين الدولتين القائمتين في الجزيرة.

وفي وقت سابق الجمعة، عقد تتار اجتماعاً مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين ميروسلاف جينكا، في العاصمة لفكوشا.

وفي تصريحات للصحفيين عقب اللقاء، قال تتار إنه قدم إلى جينكا حزمة مقترحات للتعاون من أجل إيصالها إلى زعيم إدارة جنوب قبرص، نيكوس أناستاسيادس، بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وحسب تتار، تتضمن الحزمة المقدمة إلى الأمم المتحدة مقترحات للتعاون بين القبارصة الأتراك والروم بشأن موارد الهيدروكربون والكهرباء والطاقة المتجددة والمياه على أساس حل الدولتين.

ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us