جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس أردوغان، مع نظيره الغابوني بريس كلوتير أوليغي نغوما، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان إنه بحث خلال لقائه مع نغوما، الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وأشار إلى أن "تضامن أشقائنا الأفارقة مع الشعب الفلسطيني أمر معروف للجميع".

وشدد أردوغان على أن "القارة الإفريقية من بين المناطق التي صدرت منها ردود الفعل الأكثر وضوحاً ضد سياسة المجازر التي تمارسها إسرائيل في غزة منذ 22 شهراً".

وأكد أنه "لا يمكن لأحد أن يلتزم الصامت إزاء المشاهد الوحشية التي يموت فيها الأطفال الأبرياء من الجوع، ويطلَق فيها الرصاص عمداً على المدنيين المتجمعين لتلقي المساعدات الغذائية" في غزة.

وقال أردوغان إن أي شخص لديه رحمة وكرامة إنسانية، على وشك أن يفقد صبره إزاء الظلم الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف: "أولويتنا تتمثل في إيصال المساعدات إلى إخواننا في غزة، ونحن كجبهة إنسانية ملزمون بفعل كل ما يجب لوقف هذا الظلم".

وأردف أردوغان: "نثمّن ردود الفعل الإنسانية المتصاعدة من أوروبا في الأيام الأخيرة، لا سيما فرنسا وبريطانيا".

ورحّب الرئيس التركي "بكل خطوة تُتخذ نحو الاعتراف بدولة فلسطين".

وشدد على أن "أحد أكثر الردود فاعلية ضد سياسة الإبادة الجماعية التي تتبعها إسرائيل هو دعم حل الدولتين على أساس حدود 1967".