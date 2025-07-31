جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس أردوغان، مع نظيره الغابوني بريس كلوتير أوليغي نغوما، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.
وقال أردوغان إنه بحث خلال لقائه مع نغوما، الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وأشار إلى أن "تضامن أشقائنا الأفارقة مع الشعب الفلسطيني أمر معروف للجميع".
وشدد أردوغان على أن "القارة الإفريقية من بين المناطق التي صدرت منها ردود الفعل الأكثر وضوحاً ضد سياسة المجازر التي تمارسها إسرائيل في غزة منذ 22 شهراً".
وأكد أنه "لا يمكن لأحد أن يلتزم الصامت إزاء المشاهد الوحشية التي يموت فيها الأطفال الأبرياء من الجوع، ويطلَق فيها الرصاص عمداً على المدنيين المتجمعين لتلقي المساعدات الغذائية" في غزة.
وقال أردوغان إن أي شخص لديه رحمة وكرامة إنسانية، على وشك أن يفقد صبره إزاء الظلم الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وأضاف: "أولويتنا تتمثل في إيصال المساعدات إلى إخواننا في غزة، ونحن كجبهة إنسانية ملزمون بفعل كل ما يجب لوقف هذا الظلم".
وأردف أردوغان: "نثمّن ردود الفعل الإنسانية المتصاعدة من أوروبا في الأيام الأخيرة، لا سيما فرنسا وبريطانيا".
ورحّب الرئيس التركي "بكل خطوة تُتخذ نحو الاعتراف بدولة فلسطين".
وشدد على أن "أحد أكثر الردود فاعلية ضد سياسة الإبادة الجماعية التي تتبعها إسرائيل هو دعم حل الدولتين على أساس حدود 1967".
وأشار إلى أنه اتصل مؤخراً بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليقدم له تهانيه على "قراره الشجاع" بشأن الاعتراف بفلسطين.
وقال: "رأيت أن السيد الرئيس نغوما، يشاركنا المشاعر نفسها في ما يتعلق بمنع الكارثة الإنسانية في غزة".
ولفت أردوغان إلى أن تركيا ستسعى إلى زيادة الضغط أكثر على الحكومة الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة لمنع الكارثة الإنسانية في غزة.
وأضاف: "سنعزز شعور إخواننا في غزة بأنهم ليسوا وحيدين، وسنسعى جاهدين للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإرساء سلام دائم في المنطقة".
وتعهد ببذل مزيد من الجهود لتحقيق وقف إطلاق نار، وإقامة سلام دائم بالمنطقة في أسرع وقت ممكن.
وأكد أردوغان أن الحكومة التركية ليست في سباق للمناكفات السياسية حول غزة، وأن همها تخفيف آلام أشقائها في غزة، ومداواة جراحهم، ومد يد العون للأطفال الأبرياء الذين أصبحوا "جلداً على عظم".
وقال: "ننتظر من جميع الجهات الفاعلة السياسية في بلادنا أن تتعامل مع هذه القضية بنفس الدرجة من الحساسية العالية، والابتعاد عن الخطابات الجاهلة التي من شأنها إلحاق الضرر بجهود تركيا التي تحظى بتقدير على مستوى العالم كله".
ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/آذار الماضي، تفشَّت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.