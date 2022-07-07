سياسة
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تنس.. التونسية  أنس جابر تدخل التاريخ كأول عربية في نهائي بطولة ويمبلدون
بلغت التونسية أُنس جابر نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة لكرة المضرب، الخميس، عقب فوزها على منافستها الألمانية تاتيانا ماريا بمجموعتين لواحدة.
تنس.. التونسية  أنس جابر تدخل التاريخ كأول عربية في نهائي بطولة ويمبلدون
لاعبة كرة التنس التونسية أنس جابر / AA
7 يوليو 2022

باتت التونسية أُنس جابر أول عربية وأول إفريقية في حقبة الاحتراف تبلغ نهائي بطولة كبرى بكرة المضرب، مع وصولها إلى المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، ثالثة بطولات الـ"غراند سلام"، بفوزها الخميس على الألمانية تاتيانا ماريا 6-2، 3-6، و6-1.

وستسعى جابر (27 عاماً)، المصنفة ثانية عالمياً، إلى الظفر السبت بأول بطولة كبرى في مسيرتها، حينما تواجه الرومانية سيمونا هاليب المصنفة 18 وبطلة 2019، أو الكازخستانية إيلينا ريباكينا الثالثة والعشرين.

وقالت جابر بعد المباراة "أنا أفخر بأنني امرأة تونسية تقف هنا"، بعدما باتت أولى العرب الواصلين إلى نهائي بطولة كبرى لدى السيدات والرجال على حد سواء.

وأضافت جابر "إنه حلم تحقق بسنوات من العمل والتضحية. أنا سعيدة لأنها أتت ثمارها وسأواصل العمل لمباراة أخرى".

وتابعت "جسدياً تُعتبر تاتيانا وحشاً، فهي لا تستسلم، اعتقدت أنها ستستسلم، لمستها، وإرسالها وكل شيء في الملعب مثير للإعجاب. آمل أن تستمر على هذا النحو. دعونا لا نتواجه مرة أخرى، أنا جيدة للآن".

وقبل فوز جابر الخميس، كانت اللاعبتان الجنوب إفريقيتان إيرين باودر بيكوك في بطولة فرنسا المفتوحة عام 1927، ورينيه شورمان في بطولة أستراليا المفتوحة عام 1959، اللاعبتين الإفريقيتين الوحيدتين اللتين وصلتا إلى نهائي البطولات الأربع الكبرى، في حقبة الهواة التي باتت احترافية في عام 1968.

ونجحت جابر في تخطي المجموعة الأولى أمام ماريا صديقتها الشخصية التي أنجبت طفلتها الثانية قبل 15 شهراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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