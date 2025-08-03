ويأتي هذا في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حرباً مستمرة على قطاع غزة للشهر الثاني والعشرين، متسببةً في تجويع أكثر من مليونَي فلسطيني.

وجاء في بيان الخارجية الإسرائيلية: "يجب إطلاق سراح أفيتار وجميع الرهائن فوراً، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة والطعام المناسب لهم"، متجاهلةً في الوقت ذاته سياسة الحصار والتجويع التي تفرضها تل أبيب على سكان القطاع، والتي تعرقل أيضاً جهود التفاوض.

وادّعت الوزارة أن "الأسير دافيد ظهر كهيكل عظمي يسير، فيما يحتفل مسلحو حماس والجهاد الإسلامي بولائم على بُعد أمتار فقط".

وفي السياق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنّ الأخير أجرى محادثة مطولة، مساء السبت، مع عائلتَي الأسيرين أفيتار دافيد وروم بارسلافسكي، وأبلغهم بأن "الجهود لإعادة جميع الأسرى مستمرة دون كلل".

وكانت كتائب القسام نشرت الجمعة مقطع فيديو أظهر دافيد وهو جالس على سرير في غرفة ضيقة، وبرزت عظامه بشكل واضح نتيجة سوء التغذية، إلى جانب مشاهد سابقة له داخل سيارة مع أسير آخر، خلال مراسم الإفراج عن أسرى إسرائيليين ضمن صفقة سابقة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأكدت القسام أن "الأسرى يأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب"، مشيرة إلى أزمة الجوع الحادة التي يواجهها سكان غزة أيضاً، وأرفقت المقطع بصور لأطفال يعانون من سوء التغذية.

كما نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، مقطع فيديو الخميس، يظهر فيه الأسير روم بارسلافسكي قبل انقطاع الاتصال بالمجموعة الآسرة له.

وأثارت مشاهد الأسرى الإسرائيليين ردوداً غاضبة في تل أبيب، وتجمّع عشرات الآلاف وسط المدينة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل تؤدي إلى الإفراج عن جميع الأسرى في غزة.

وقالت القناة 12 العبرية إنّ مظاهرة ساحة المختطفين تُعَدّ من أضخم الفاعليات خلال الشهور الأخيرة، مشيرة إلى أنه “شارك فيها أفراد من عائلات الأسرى، بينهم شقيقة الأسير أفيتار التي ألقت كلمة ناشدت فيها المجتمع الدولي والقيادة الإسرائيلية، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لإنقاذ شقيقها ومن معه”.