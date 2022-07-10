سياسة
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صور | ذهب المسجد وبقيت مئذنته تقاوم السيول للعام الثاني بتركيا
صمدت مئذنة مسجد بولاية قسطمونو شمالي تركيا بوجه السيول للعام الثاني على التوالي على الرغم من انهيار المسجد تماماً العام الماضي.
صور | ذهب المسجد وبقيت مئذنته تقاوم السيول للعام الثاني بتركيا
انهار المسجد تماماً في سيول العام الماضي / AA
10 يوليو 2022

صمدت مئذنة مسجد بولاية قسطمونو شمالي تركيا بوجه السيول للعام الثاني على التوالي على الرغم من انهيار المسجد تماماً العام الماضي.

وقاومت مئذنة المسجد بقرية "تشاي دوزو" العام الماضي بوجه السيول التي ضربت المنطقة في 11 أغسطس/آب وتسببت بتدمير 11 منزلاً، والمسجد الذي بُني عام 1981.

وأشارت سكينة دميرباش إلى أن مئذنة المسجد صمدت رغم السيول الجارفة التي ضربت قريتها العام الماضي وهذا العام، وفق حديثها لوكالة الأناضول.

أما علي أرسلان قال: "سيول العام الماضي جرفت مسجدنا وكثير من المنازل، إلا أنّ منارة المسجد بقيت صامدة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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