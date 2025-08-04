وقالت الوزارة في بيان، إن مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال آخر 24 ساعة "5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جميعهم من البالغين". وتابعت: "يرتفع بهذا العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 180 شهيداً، بينهم 93 طفلاً".

كما أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 60 ألفاً و199 شهيداً، وقالت إن الحصيلة تشمل 18 ألفاً و430 طفلاً، و9 آلاف و735 امرأة، و4 آلاف و429 مُسنّاً.

وأوضحت الوزارة أن النساء شكّلت ما نسبته 16.1% من إجمالي الضحايا، فقد بلغ عددهن نحو 9 آلاف و735 شهيدة. وذكرت أن عدد كبار السن بلغ نحو 4 آلاف و429 من إجمالي الضحايا بنسبة وصلت إلى 7.3%.

في غضون ذلك، أكدت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد 34 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الاثنين، بينهم 17 من المجوَّعين الباحثين عن الطعام.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، تسجل 3 حالات وفاة بينهم طفلان بمتلازمة "غيلان باريه"، بسبب تفاقم سوء التغذية الحاد الناجم عن التجويع الإسرائيلي وعدم توفر العلاج جراء تشديد الحصار على القطاع، محذرة من "كارثة حقيقية مُعدية ومحتملة".

54 مفقوداً عند مراكز المساعدات

في السياق، وثّقت "مؤسسة الضمير" ارتفاعاً في حالات الإبلاغ عن مفقودين عند مراكز التحكم في المساعدات التي تديرها ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" الأمريكية في القطاع.

وقالت مؤسسة “الضمير” في بيان، إن 54 فلسطينياً ما زالوا مفقودين في محيط تلك المراكز، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال لا تسمح بانتشال جثامين المستهدفين هناك.

ومنذ تولت الشركة الأمريكية إدارة ملف المساعدات، في إطار خطة أمريكية إسرائيلية لتقييد تلك المساعدات، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمتعاقدون الأجانب، مجازر أوقعت أكثر من 1500 شهيد من المجوَّعين.

من جانبه، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الاثنين، أن 80 شاحنة مساعدات فقط دخلت أمس الأحد إلى قطاع غزة وتعرَّض أغلبها للنهب بسبب الفوضى الأمنية التي يكرسها الاحتلال.

وقال المكتب الإعلامي -في بيان عبر تطبيق تليغرام- إن الاحتياجات الفعلية اليومية لقطاع غزة لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة في القطاع.

تعطيش وتجويع