الهجمات على إيران
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بعد تصريحات ترمب.. طهران: لم نرسل أي طلب لعقد مباحثات مع واشنطن
أعلنت طهران، اليوم الثلاثاء، أنّها لم تتقدّم بأي طلب للتفاوض مع الولايات المتحدة خلافاً لما صرّح به الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاثنين بالبيت الأبيض، بعد الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية في إيران.
بعد تصريحات ترمب.. طهران: لم نرسل أي طلب لعقد مباحثات مع واشنطن
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب / Reuters
8 يوليو 2025

ومساء الاثنين، صرّح ترمب بأنّ إيران تريد الدخول في مفاوضات مع واشنطن، مضيفاً أنّ من المقرّر إجراء محادثات، لكن من دون تحديد موعد أو مكان لذلك.

وقال ترمب في البيت الأبيض حيث التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "لقد خططنا لإجراء مناقشات مع إيران. إنهم يريدون التحدّث"، وأضاف "يريدون إجراء لقاء (معنا). يريدون حلاً. إنّهم مختلفون للغاية الآن عمّا كانوا عليه قبل أسبوعين".

ونفت وزارة الخارجية الإيرانية ادعاء ترمب طلب طهران عقد لقاء مع واشنطن من أجل التفاوض، وبحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، نشر متحدث الخارجية إسماعيل بقائي بياناً خطياً، الثلاثاء، بشأن هذا الموضوع.

وقال بقائي في البيان: "لم نرسل أي طلب إلى الولايات المتحدة من أجل عقد لقاء".

 وفي 13 يونيو/حزيران المنصرم، شنّت إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين.

فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

مصدر:TRT ARABI
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