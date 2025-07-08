ومساء الاثنين، صرّح ترمب بأنّ إيران تريد الدخول في مفاوضات مع واشنطن، مضيفاً أنّ من المقرّر إجراء محادثات، لكن من دون تحديد موعد أو مكان لذلك.

وقال ترمب في البيت الأبيض حيث التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "لقد خططنا لإجراء مناقشات مع إيران. إنهم يريدون التحدّث"، وأضاف "يريدون إجراء لقاء (معنا). يريدون حلاً. إنّهم مختلفون للغاية الآن عمّا كانوا عليه قبل أسبوعين".

ونفت وزارة الخارجية الإيرانية ادعاء ترمب طلب طهران عقد لقاء مع واشنطن من أجل التفاوض، وبحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، نشر متحدث الخارجية إسماعيل بقائي بياناً خطياً، الثلاثاء، بشأن هذا الموضوع.

وقال بقائي في البيان: "لم نرسل أي طلب إلى الولايات المتحدة من أجل عقد لقاء".

وفي 13 يونيو/حزيران المنصرم، شنّت إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين.

فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.