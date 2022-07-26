ستُلغي شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران الأربعاء جميع رحلاتها الجوية تقريباً في ألمانيا بسبب إضراب موظَّفيها العاملين على الأرض، حسبما أعلنت الشركة في بيان، في فترة اضطرابات في قطاع الطيران الأوروبي.

ويطال هذا الإلغاء أكثر من 130 ألف راكب ونحو ألف رحلة ذهاباً وإياباً إلى مطارَي فرانكفورت وميونخ الرئيسيين، حسبما قالت الشركة غداة توجيه نقابة "فيردي" دعوة إلى الإضراب في إطار المطالبة برفع الأجور.

وجّهَت نقابة "فيردي" دعوة إلى الإضراب من الأربعاء عند الساعة 03:45 (01:45ت.غ) حتى الساعة 06:00 من يوم الخميس (الساعة 4:00ت.غ) "لزيادة الضغوط" على الإدارة في إطار المطالبة برفع الأجور بنسبة 9,5%.

ويشمل إضراب الأربعاء العاملين على الأرض، لا سيما عمال الصيانة، فضلاً عن سائقي آليات قطر الطائرات، وهم أساسيون في تشغيل المطار، ما سيكون له "تأثير هائل" حسب الشركة.

وستُضطرّ لوفتهانزا إلى إلغاء 678 رحلة إلى فرانكفورت و345 رحلة إلى ميونيخ، 47 رحلة منها ملغاة منذ الثلاثاء.

وأشارت لوفتهانزا إلى أن "تأثير الإضراب قد يؤدي إلى إلغاء رحلات أو تأخير في مواعيد رحلات يومَي الخميس والجمعة".

ومنذ رفع القيود الصحية مطلع السنة، تعاني شركات الطيران والمطارات في تلبية الطلب الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً بعد بطء في الحركة استمر سنتين خسر خلالهما هذا القطاع كثيراً من موظفيه.

ويعاني قطاع الطيران الألماني راهنا نقصاً في الموظفين يبلغ سبعة آلاف شخص حسب دراسة للمعهد الاقتصادي IW صدرت في نهاية يونيو/حزيران.

وألغت لوفتهانزا حتى الآن نحو ستة آلاف رحلة هذا الصيف، في حين ينوي مطار فرانكفورت أكبر المطارات الألمانية تخفيف جدول الرحلات "لتحسين استقرار العمليات الجوية" التي تتعرض لضغوط كبيرة بسبب العطل الصيفية.