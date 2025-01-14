سوريا الجديدة
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أول زيارة رسمية.. وزير الخارجية السوري يصل إلى تركيا الأربعاء
أعلن وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني اليوم الثلاثاء، أنه سيجري زيارة رسمية هي الأولى إلى تركيا يوم غد الأربعاء، للقاء المسؤولين الأتراك وبحث العلاقات والقضايا الثنائية بين البلدين.
أول زيارة رسمية.. وزير الخارجية السوري يصل إلى تركيا الأربعاء
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: سنمثل سوريا الجديدة غداً في أول زيارة رسمية إلى تركيا / AFP
14 يناير 2025

وقال الشيباني في تدوينة على منصة "اكس": "سنمثل سوريا الجديدة غداً (الأربعاء) في أول زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، التي لم تترك الشعب السوري وحيداً منذ 14 عاماً".

وحسب وسائل إعلام سورية، فمن المتوقع أن يرافق الشيباني في زيارته وفد رفيع المستوى يضم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس المخابرات العامة أنس خطاب، فيما لم يصدر أي بيان رسمي من أنقرة بشأن الزيارة المرتقبة حتى الآن.

والأحد الماضي، التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، نظيره الشيباني، خلال الاجتماع الدولي بشأن سوريا الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض.

وفي 22 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أجرى وفد تركي رفيع المستوى برئاسة فيدان زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، التقى خلالها قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وأعرب فيدان، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، عن دعمه للإدارة السورية في تحقيق الاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الاقتصاد، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

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