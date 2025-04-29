تركيا
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أنقرة تستضيف اجتماعاً دفاعياً رفيعاً بين تركيا والولايات المتحدة
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، عن عقد اجتماع مجموعة الدفاع التركية-الأمريكية رفيعة المستوى في العاصمة أنقرة، في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
أنقرة تستضيف اجتماعاً دفاعياً رفيعاً بين تركيا والولايات المتحدة
حث الجانبان سبل تعميق التعاون في مجالات الدفاع والصناعات الدفاعية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الحوار الصادق والبنّاء بين أنقرة وواشنطن. / AA
29 أبريل 2025

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الوفد التركي ترأسه اللواء إلكاي ألطن داغ، رئيس قسم الشؤون الأمنية بوزارة الدفاع، فيما ترأست الجانب الأمريكي كاثرين طومسون، وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون الأمن الدولي.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا سبل تعميق التعاون في مجالات الدفاع والصناعات الدفاعية، مع تأكيد أهمية تعزيز الحوار الصادق والبنّاء بين أنقرة وواشنطن.

كما جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الأمنية الإقليمية والدولية، وتأكيد الالتزام المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع السنوي المقبل لمجموعة التعاون الدفاعي سيُعقد في الولايات المتحدة، دون الكشف عن موعد محدد.

مصدر:TRT Arabi
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