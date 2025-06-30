واعتبر بقائي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن تقرير الوكالة بشأن البرنامج النووي الإيراني الصادر في 31 مايو/أيار الفائت، يهدف إلى إضفاء الشرعية على هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويوم 25 يونيو/حزيران الجاري، أقر البرلمان الإيراني بأغلبية ساحقة، مشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رداً على ما وصفه بـ"صمت الوكالة على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة".

وأضاف بقائي أن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها (ماريانو غروسي) إعادة النظر في نهجهما.

ورداً على سؤال عما إذا كانت المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستستمر، قال بقائي: "لم يُتخذ قرار بعد، لكن المشاورات بشأن استمرار المفاوضات لا تزال جارية"، وذكر أن مواقف دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا تجاه عدوان إسرائيل على إيران غير مقبولة.

والسبت الفائت، أعلنت إيران أنها لن تسمح بعد الآن بدخول غروسي إلى أراضيها، متهمة إياه بالتجسس لمصلحة إسرائيل والمساهمة في شرعنة الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على منشآتها النووية.

وفي 13 يونيو/حزيران شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 يونيو/حزيران هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو/حزيران وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وثمة غموض وتضارب بشأن حجم وتداعيات الأضرار التي لحقت بمنشآت إيران النووية، إذ اكتفى رئيسها مسعود بزشكيان بالقول إن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلاده لم يحقق أهدافه، من دون إيضاحات.

وتدعي تل أبيب وواشنطن تدمير البرنامج النووي الإيراني وتأخيره لسنوات، فيما خلص تقرير مسرب من وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية إلى أن الضربات الأمريكية أخرته فقط لبضعة أشهر.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.