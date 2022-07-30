سياسة
3 دقيقة قراءة
بشأن نتائج الاستفتاء.. محكمة تونسية تدعو هيئة الانتخابات للمثول أمامها
المحكمة الإدارية التونسية تدعو هيئة الانتخابات للمثول أمامها للنظر في ثلاثة طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء الذي أجري مؤخراً على دستور جديد للبلاد. من جانبه قال الناطق باسم الهيئة، إن "هيئة الانتخابات مستعدة للإجابة عن كل الطعون المقدمة في حقها".
بشأن نتائج الاستفتاء.. محكمة تونسية تدعو هيئة الانتخابات للمثول أمامها
ينصّ البند 145 من القانون الأساسي أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية على النتائج في أجل أقصاه ثلاثة أيام / Reuters
30 يوليو 2022

دعت المحكمة الإدارية التونسية، السبت، هيئة الانتخابات للمثول أمامها للنظر في ثلاثة طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء الأخير على الدستور الجديد في البلاد.

وقال الناطق باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري، "إن عدول تنفيذ (موظفين قضائيين) أبلغوا هيئة الانتخابات بدعوات المحكمة الإدارية للمثول أمامها للنظر في ثلاثة طعون حول نتائج الاستفتاء على الدستور".

وأضاف المنصري، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن "هيئة الانتخابات مستعدة للإجابة عن كل الطعون المقدمة في حقها".

وقال إن "الجهات التي تقدمت بطعون، هي منظمة أنا يقظ (منظمة رقابية مستقلة)، وحزبا آفاق تونس والشعب يريد، المشاركان في الحملة الانتخابية للاستفتاء"، دون عرض تفاصيل أكثر حول مضمون الطعون.

يذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد أوضحت في بيان، أمس الجمعة، أن تلقي الطعون على نتائج الاستفتاء يندرج في نطاق اختصاصها للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد بتاريخ 25 يوليو/تموز الجاري.

وينصّ البند 145 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات هيئة الانتخابات.

والثلاثاء الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات أن مشروع الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الجاري، "حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفاً و94 ناخباً شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفاً و541 ناخباً (30.5% من المسجلين)".

ونصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء والخاصة بهيئة الانتخابات، على أن إعلان النتائج يكون يوم 26 يوليو/تموز الجاري (بعد يوم من إجراء الاستفتاء)، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثم إعلان النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أغسطس/آب المقبل.

والاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ومنها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us