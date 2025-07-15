وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، اليوم الثلاثاء بمنشور عبر إكس، إن بن زايد يجري زيارة رسمية لتركيا الأربعاء تلبية لدعوة أردوغان.

وأضاف أنه سينعقد في إطار الزيارة أول اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي تأسس بين البلدين عام 2023.

وأورد البيان أن أردوغان وبن زايد سيعقدان اجتماعاً برفقة وفدي البلدين بالمجمع الرئاسي في أنقرة، حيث سيتناولان الخطوات الكفيلة بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.