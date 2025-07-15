تركيا
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رئيس الإمارات يزور تركيا الأربعاء تلبية لدعوة الرئيس أردوغان
يعتزم الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، زيارة تركيا، الأربعاء، تلبية لدعوة نظيره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
رئيس الإمارات يزور تركيا الأربعاء تلبية لدعوة الرئيس أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان / AA Archive
15 يوليو 2025

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، اليوم الثلاثاء بمنشور عبر إكس، إن بن زايد يجري زيارة رسمية لتركيا الأربعاء تلبية لدعوة أردوغان.

وأضاف أنه سينعقد في إطار الزيارة أول اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي تأسس بين البلدين عام 2023.

وأورد البيان أن أردوغان وبن زايد سيعقدان اجتماعاً برفقة وفدي البلدين بالمجمع الرئاسي في أنقرة، حيث سيتناولان الخطوات الكفيلة بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

مصدر:TRT ARABI
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