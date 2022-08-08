سياسة
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قبل انطلاق كأس العالم 2022.. افتتاح منفذ "سلوى" بين السعودية وقطر
أفادت مصادر مطلعة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية بأنه سينطلق الاثنين تشغيل منفذ سلوى للركاب الرابط بين الرياض والدوحة بطاقة استيعابية أكبر من السابق بـ6 أضعاف، تزامناً مع قرب انطلاق بطولة كأس العالم 2022 بقطر.
قبل انطلاق كأس العالم 2022.. افتتاح منفذ "سلوى" بين السعودية وقطر
قبل انطلاق كأس العالم 2022.. افتتاح منفذ "سلوى" الجديد بين السعودية وقطر / Others
8 أغسطس 2022

قالت القناة الإخبارية السعودية إن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة ستبدأ اليوم الاثنين التشغيل التجريبي لقسم الركاب بمنفذ سلوى الجديد الرابط بين قطر والسعودية.

وقالت إن الطاقة الاستيعابية للمنفذ ستبلغ في القدوم 12096 مركبة و12726 مركبة في المغادرة، إذ كان المنفذ القديم يستوعب 3 آلاف مركبة فقط، ما يعني أن الطاقة الاستيعابية أكبر من السابق بـ6 أضعاف.

وأكدت القناة السعودية أن رفع الطاقة الاستيعابية سيسهم في تقديم أفضل الخدمات لجميع الجهات العاملة بالمنفذ والعابرين من المملكة وإليها، بخاصة خلال المرحلة القادمة التي ستشهد إقامة كأس العالم 2022 في دولة قطر.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه يجري حالياً بحث مشروع آخر يستهدف تأهيل وتطوير مباني الجوازات بمنفذ سلوى الذي يسمى قطرياً ”منفذ أبو سمرة”.

ويقع منفذ سلوى على بعد 5.5 كيلومتر غرب حدود قطر و1.3 كيلومتر غرب مدينة سلوى ويعتبر المنفذ البري الوحيد بين المملكة ودولة قطر.

ويبعد عن العاصمة الرياض 460 كيلومتراً، فيما يبعد عن العاصمة القطرية الدوحة 90 كيلومتراً.

وكان المنفذ أغلق نهائياً في 19 ديسمبر/كانون الأول 2017، ومُنع المسافرون التنقل بين البلدين في أعقاب قطع السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

ثم أعيد فتحه مجدداً بالخامس من يناير/كانون الثاني 2021 بعد اتفاق السعودية وقطر في القمة 41 لدول مجلس التعاون الخليجي بمدينة العلا السعودية، على إنهاء الأزمة الخليجية وطي صفحة الخلاف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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