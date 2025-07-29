جاءت تصريحات ترمب خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس الاثنين، في أحد منتجعات الغولف التي يملكها الرئيس الأمريكي في اسكتلندا.

وقال ترمب: "أشعر بخيبة أمل تجاه الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، بل بخيبة أمل كبيرة تجاهه. لذا، سيتعين علينا إعادة النظر، وسأُخفّض مدة الخمسين يوماً التي منحتها له (لإنهاء الحرب على أوكرانيا) إلى عدد أقل".

وأضاف أنه سيمهل بوتين "10 أو 12 يوماً اعتباراً من اليوم (الاثنين)… لا داعي للانتظار. لا نشهد أي تقدم".

وتابع: "شعرتُ حقاً أن الأمر سينتهي، لكن في كل مرة أظن فيها أنه سينتهي، يقتل مزيداً من الناس… لم أعُد مهتماً بالتحدث معه".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يدرس فرض عقوبات "ثانوية" تستهدف الدول التي تشتري المنتجات الروسية، لا سيما النفط والغاز.

ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتصريحات ترمب، قائلاً في منشور على منصة إكس: "موقف واضح وتصميم صريح من ترمب في الوقت المناسب، إذ يمكن أن يتغير الكثير من خلال القوة من أجل سلام حقيقي".

وأضاف: "أشكر الرئيس ترمب على تركيزه على إنقاذ الأرواح ووقف هذه الحرب المروعة".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.