أعلن نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي توفير مساحة لمشجعيه المسلمين لتأدية صلاة المغرب، التي يحين وقتها خلال لقاء الفريق مع نظيره هارتلبول يونايتد الأربعاء ضمن منافسات الدور الأول من مسابقة الرابطة الإنجليزية.

وقال بلاكبيرن روفرز في بيان رسمي نُشر على تويتر: "الجماهير المسلمة التي ستحضر مباراة الأربعاء، ندرك أنكم تريدون أداء صلاة المغرب، يمكنكم أن تطلبوا من المضيف إرشادكم إلى الصالة المتاحة للمصلين".

وأوضح النادي الإنجليزي من خلال البيان أنّه سيوفر مكاناً لأداء الصلاة بالملعب طوال الموسم الحالي.

وسبق لبلاكبيرن أن فتح ملعبه لأداء المسلمين صلاة عيد الأضحى، قبل أن يتراجع عن هذا القرار بسبب سوء الأحوال الجوية، مخصصاً حديقة جانبية للملعب لأداء الصلاة.

وقال ياسر صوفي، مدير الاندماج بالنادي في مقابلة سابقة: “نعيش ونتنفس في بلد واحد ونادٍ واحد ومجتمع واحد. حدث مثل هذا يظهر أننا متحدون جميعاً بغض النظر عن هويتك".

ويتصدر بلاكبيرن روفرز جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى بـ6 نقاط، ويملك في رصيده عدداً من الألقاب، منها: الدوري الإنجليزي الممتاز (3 مرات) وكأس إنجلترا (6 مرات).

كما يشار إلى أن الأندية البريطانية قررت منذ العام الماضي، إعطاء استراحة قصيرة خلال المباريات التي تقام في مواعيد الإفطار خلال شهر رمضان، حتى يتمكن اللاعبون المسلمون من الإفطار.