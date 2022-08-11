سياسة
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وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعات الطلب العالمي للنفط في 2022
رفعت وكالة الطاقة الدولية، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي بمقدار 380 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.1 مليون برميل يومياً، مع تزايد استهلاك النفط في توليد الطاقة في أوروبا والشرق الأوسط.
وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعات الطلب العالمي للنفط في 2022
وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعات الطلب العالمي للنفط في 2022 / Reuters
11 أغسطس 2022

رفعت وكالة الطاقة الدولية، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي بمقدار 380 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.1 مليون برميل يومياً، مع تزايد استهلاك النفط في توليد الطاقة في أوروبا والشرق الأوسط.

وأضافت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري، الخميس، أن ارتفاع أسعار الغاز، ودرجات الحرارة في الصيف تعزز استخدام النفط في توليد الطاقة.

وقدرت ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 99.7 مليون برميل يومياً في عام 2022، ثم 101.8 مليون برميل يومياً في عام 20 23.

وسجلت إمدادات النفط العالمية أعلى مستوياتها بعد الجائحة حيث بلغت 100.5 مليون برميل يومياً في يوليو/تموز، مع توقف أعمال الصيانة في بحر الشمال وكندا وكازاخستان، وفق التقرير.

وعزز تحالف "أوبك" إجمالي إنتاج النفط بمقدار 530 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي، تماشياً مع الأهداف الأعلى لزيادة الإنتاج.

وزاد الإنتاج من خارج "أوبك" بمقدار 870 ألف برميل يومياً، ومن المقرر أن يرتفع المعروض النفطي العالمي بمقدار مليون برميل يومياً بنهاية العام، حسب التقرير.

وقالت الوكالة: "ارتفاع الطلب الاستثنائي للنفط، الذي يتركز بشكل كبير في الشرق الأوسط وأوروبا، يخفي ضعفاً نسبياً في قطاعات أخرى تتمثل في تراجع استخدام الوقود في النقل البري في البلدان المتقدمة ومخاوف الركود".

وأشارت إلى أن التزام الاتحاد الأوروبي بخفض استهلاك الدول الأعضاء للغاز بنسبة 15% في الفترة من أغسطس/آب الحالي وحتى مارس/آذار 2023، سيزيد الطلب على النفط بـ300 ألف برميل يومياً في الأرباع السنوية الستة المقبلة.

وأفادت بأن إنتاج روسيا النفطي، من المقرر أن ينخفض 20% تقريباً بحلول بداية العام المقبل، مع دخول حظر استيراد الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

وتعتزم أوروبا وقف شراء النفط الخام من روسيا اعتباراً من الخامس من ديسمبر/كانون الأول، في محاولة لمنع تدفق الإيرادات التي تمول بها روسيا حربها في أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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