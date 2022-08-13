سياسة
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الجفاف يضرب بريطانيا وتراجُع منسوب المياه في أهم أنهار البلاد
أعلنت الحكومة البريطانية رسمياً، الجمعة، انتقال عدد من مناطق المملكة إلى حالة الجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار، في حين جفت المياه تقريباً في موقعي "كليفون" و"بريستول" من نهر أفون البالغ طوله 120 كلم.
الجفاف يضرب بريطانيا وتراجُع منسوب المياه في أهم أنهار البلاد
أصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تحذيراً صحياً يستمر حتى الأحد من ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء بريطانيا / AFP
13 أغسطس 2022

أعلنت الحكومة البريطانية رسمياً، الجمعة، انتقال عدد من مناطق المملكة إلى حالة الجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار.

وضرب الجفاف أجزاء من جنوب ووسط وشرق المملكة بعد فترة طويلة من الجو الحار والجاف، حسب ما أعلنت المجموعة الوطنية للجفاف التابعة لوكالة البيئة البريطانية.

وستفرض الحكومة إثر إعلان حالة الجفاف، قيوداً على الاستخدام التجاري للمياه في المناطق المتضررة.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن وكالة البيئة، قولها إنه “لا إشارات قوية على تحسن كبير في ظروف الجفاف الحالية”.

جاء هذا الإعلان بعد أن شهدت المملكة المتحدة موجة حرارة جديدة الشهر الحالي، بعد سابقة شديدة سجلتها في يوليو/تموز الماضي، حينما تخطت الحرارة فيها حاجز أربعين درجة مئوية لأول مرة في تاريخها.

والثلاثاء الماضي، أصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تحذيراً صحياً يستمر حتى الأحد، من ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء إنجلترا.

وتواجه أجزاء أخرى من بريطانيا أيضاً حظراً على خراطيم المياه وسط ظروف جافة جداً، حيث تحذر فرق الإطفاء من حرائق غابات.

وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة، جفت أنهار وجرى إرسال خزانات مياه إلى عدد من القرى الصغيرة بعد أن جفت خزاناتها الخاصة.

كما أدى الجو الجاف إلى زيادة في عدد حرائق الغابات التي أدت إلى إجهاد خدمات الإطفاء وعرّضت المواطنين للخطر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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