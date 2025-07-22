الحرب على غزة
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بناء على طلب فلسطين.. الجامعة العربية تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الأوضاع الإنسانية في غزة
تعقد جامعة الدول العربية، يوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين، بناءً على طلب من فلسطين، لمناقشة تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
بناء على طلب فلسطين.. الجامعة العربية تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الأوضاع الإنسانية في غزة
جامعة الدول العربية تعلن عقد اجتماع طارئ على مستوى السادة المندوبين الدائمين / Others
22 يوليو 2025

وأكدت الأمانة العامة للجامعة، في بيان مقتضب الاثنين، أن الاجتماع يهدف إلى بحث "خطورة الأوضاع الإنسانية" في القطاع، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وكان السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة، قد أعلن أمس الاثنين، أن بلاده طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، لمناقشة التصعيد الإسرائيلي المستمر في غزة، والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون تحت الحصار المشدد.

وأشار العكلوك إلى أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح للإبادة، وأن ما يُقدَّم باسم "الإغاثة الإنسانية" لا يعدو كونه أداة جديدة للقتل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل أدت إلى وفاة 86 شخصاً، بينهم 76 طفلاً، جرّاء سوء التغذية. كما حذّر المكتب الإعلامي الحكومي من أن القطاع يقف على حافة "الموت الجماعي"، بعد استمرار إغلاق المعابر لأكثر من 140 يوماً.

ومنذ 2 مارس/آذار 2025، تواصل إسرائيل إغلاق المعابر كافة مع قطاع غزة، مانعة دخول الغذاء والدواء، ما فاقم تفشي المجاعة في أوساط السكان.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً شاملة على غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، في تحدٍّ للنداءات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية.

وأسفرت هذه العمليات، بدعم أمريكي، عن أكثر من 200 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة واسعة النطاق حصدت أرواحاً عديدة.

مصدر:TRT ARABI
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