العالم
4 دقيقة قراءة
تجنيد تطوعي واختبارات قاسية.. تَعرَّفْ فرقة "التماسيح" التركية
تؤَمِّن فرقة "التماسيح" التابعة للبحرية التركية تدابير حماية القوات وتنفذ عمليات البحث والتفتيش، إلى جانب مكافحة القرصنة البحرية وحماية القوات. وتعتمد بتجنيدها أساساً على مبدأ التطوع.
تجنيد تطوعي واختبارات قاسية.. تَعرَّفْ فرقة "التماسيح" التركية
تعتمد فرقة "التماسيح" على مبدأ التطوع في تجنيد عناصرها، إذ يخضع المتطوعون فور انتسابهم إلى دورة "الكوماندوز" التدريبية الأساسية / AA
14 أغسطس 2022

يبرز اسم فرقة "التماسيح" العسكرية الخاصة عند الحديث عن العمليات البرمائية للجيش التركي، وذلك بفضل قدراتها الفائقة التي تتلخص بشعارها "مستعد دائماً".

وتنشط فرقة "التماسيح" الخاصة ضمن بنية لواء المشاة البحرية التابعة للقوات البحرية التركية ومقرها في قضاء "فوتشا" بولاية إزمير غربي البلاد.

ومن أبرز مهام فرقة "التماسيح" عمليات تأمين تدابير حماية القوات وتسلق السفن والبحث والتفتيش ومكافحة القرصنة البحرية وحماية القوات خلال مرورها بالمياه العميقة والضحلة إضافة إلى إجلاء العناصر غير العسكرية.

وتعتمد فرقة "التماسيح" على مبدأ التطوع في تجنيد عناصرها، إذ يخضع المتطوعون فور انتسابهم إلى دورة "الكوماندوز" التدريبية الأساسية، لاختبارات غاية بالصعوبة تشمل اللياقة البدنية والكفاءة.

في المرحلة التالية يخضع العناصر الذين اجتازوا دورة التدريب الأساسية لدورة "فرقة الهجوم البرمائية" التي تستمر قرابة 8 أسابيع، قبل أن يتمكن من يجتازونها من الانخراط بالمهام الموكلة ضمن وحدات خاصة.

وعقب انخراطهم بالوحدات الخاصة يخضعون لتدريبات تهدف إلى الوصول إلى المستوى المطلوب بدنياً وعسكرياً.

وإلى جانب التدريبات النظرية والعملية يخضع عناصر "فرقة الهجوم البرمائية" لتدريبات عالية المستوى في الرياضة البدنية والرمي.

يعود سبب تسمية الفرقة المذكورة بـ"التماسيح" إلى قدرتهم على التحرك بسرعة كبيرة في المياه، في مشهد يبعث الأمان في الصديق والخوف في العدو.

ويبدأ مشاة "فرقة الهجوم البرمائية" يومهم بالتدريب الرياضي قبل الانتقال إلى مختلف التدريبات الخاصة الأخرى التي يجري بعضها في عرض البحر.

وعقب انتهاء تدريبات الكوماندوز يخضع عناصر "فرقة التماسيح" لمناورات تسلق سفينة وهي في حالة حركة والهبوط من الطائرات المروحية والهروب والتخلص من الخطف والبقاء على قيد الحياة في ظل مختلف الظروف الصعبة وتقنيات السباحة الفائقة.

مهام حساسة

وكالة الأناضول غطت جانباً من تدريبات "فرقة الهجوم البرمائية" في ولاية إزمير، سواء في المناطق السكنية والمهجورة وفي عرض البحر.

وخلال التدريبات التي غطتها الأناضول تمكن عناصر "فرقة التماسيح" من ضرب الأهداف بدقة من مسافة بعيدة.

كما تسلق عناصر الفرقة المذكورة سفينة تواصل المسير بعرض البحر وأجروا مناورات للسيطرة على السفينة، في مشهد يضاهي تلك التي في الأفلام.

ومن بين التدريبات الأخرى التي يخضع لها عناصر "فرقة التماسيح" ضرب الأهداف التي تصعب رؤيتها بالعين المجردة، والرمي تجاه الأهداف البرية من على متن الطائرات المروحية.

وفي حديث للأناضول قال العسكري قائد كتيبة "فرقة التماسيح" المشاركة في التدريبات إن عناصر مشاة هذه الفرقة، يجري تدريبهم بشكل خاص للمهام الحساسة والهامة.

وأضاف أنهم يستخدمون أحدث الأسلحة والمعدات، وأغلبها من الصناعات المحلية.

وأفاد بأن عناصر "فرقة التماسيح" شاركوا حتى الآن بعمليات هامة أبرزها في سوريا وأفغانستان وألبانيا إلى جانب عمليات مكافحة الإرهاب جنوب شرقي تركيا، ومهام حماية المنصات بعرض البحر شرق المتوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us