وخلال اقتحامه البلدة القديمة، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أدلى بن غفير بتصريحات تحمل غطرسة، قال فيها: "نحن لا نكتفي بالحداد، بل نفكر في بناء (الهيكل)، وفي السيادة، وفرض الحكم، وقد فعلنا ذلك في أماكن كثيرة وسنفعل ذلك أيضاً في غزة".

وحسب محافظة القدس، تُعَدّ هذه الذكرى من أخطر الأيام على المسجد الأقصى لهذا العام، حيث تخطط جماعات الهيكل لتنظيم ما وصفته بـ "يوم الاقتحام الأكبر" في الثالث من أغسطس/آب، في محاولة لكسر الخطوط الحمراء الدينية والقانونية، مستفيدة من الدعم الحكومي الكامل لأجندتها المتطرفة.

ويتزامن هذا التصعيد مع بيئة تحريضية غير مسبوقة، بعد أسابيع قليلة من إصدار بن غفير تعليماته لضباط الشرطة بالسماح للمستوطنين بالرقص والغناء داخل المسجد الأقصى، في خطوة تُعتبر تمهيداً لفرض "وقائع جديدة" بالقوة، خصوصاً بعد تصريحاته العلنية في مايو/أيار الماضي خلال اقتحامه المسجد، عندما أكد أن "الصلاة والسجود أصبحا ممكنين في جبل الهيكل"، في مخالفة خطيرة للوضع القائم.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد شابين من بلدة قباطية جنوب جنين، وهما حمزة ماهر الذي أصيب بشظايا رصاص حي في القدم في أثناء اعتقاله، وعياش رائد زكارنة، عقب دهم وتفتيش منزليهما. واقتحمت قوات الاحتلال البلدة بعدة آليات عسكرية ونشرت فرق القناصة على أسطح المنازل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مساء السبت بلدة عنبتا شرق طولكرم، ودخلت خمس آليات عسكرية وفرق مشاة وتمركزت على الشارع الرئيسي، ومنعت حركة التنقل، فيما جابت شوارع البلدة الفرعية. وفتشت المركبات وحققت مع ركابها، وداهمت محالاً تجارية واحتجزت عدداً من الشبان للاستجواب، وأطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت لإرهاب السكان، كما اقتحمت منازل عدد من المواطنين دون تسجيل اعتقالات.