لأول مرة في الناتو، عرضت شركة تركية رائدة في مجال التكنولوجيا تطبيقاً عسكرياً خاصاً بعالم ميتافيرس أسمته "ميليفيرس" (MiliVerse)، وذلك خلال المؤتمر الذي نظمه الحلف عبر الإنترنت بين 10 و12 أغسطس/آب الجاري، بحضور أكثر من 100 من كبار المديرين التنفيذيين من 10 شركات.

خلال فاعليات المؤتمر قدّمَت شركة BİTES التي تتمتع ببنية تحتية قوية ومنتجات ومشاريع في مجال التكنولوجيا الخاصة بعالم ميتافيرس، ورشة عمل تَخلَّلها عرض تقديمي حول "الاستفادة من تقنيات ميتافيرس المتطورة وتطويعها في مجالات تعليم وتدريب الناتو.

ومن أجل العرض التوضيحي لتكنولوجيا "ميليفيرس"، وقع الاختيار على مروحية "أتاك" وطائرة التدريب KT-1T لمنح المستخدمين فرصة لمعرفة تكنولوجيا الشركة وفحصها على المنتجات التركية التي طوّرتها صناعة الدفاع بإمكانيات وخبرات محلية ووطنية.

ريادة محلية وعالمية

تقود شركة BITES الطريق في تركيا لنشر مفهوم ميتافيرس، الذي ظهر في المقدمة مفهوماً جديداً في عالم التكنولوجيا، من خلال جهود طواقمها وخبرائها المتواصلة لتطويع تقنيات ميتافيرس واستخدامها كتطبيقات تلائم الاحتياجات المختلفة للشركات والأفراد، وحتى الجيوش، في المستقبل.

باستخدام تقنيات ميتافيرس، تصمّم BITES نماذج البيئة الرقمية والتوائم الرقمية، حيث يمكن للمستخدمين التفاعل معاً وتبادل الخبرات في بيئات ثلاثية الأبعاد مستقلّة عن الجهاز. وفي أثناء تطوير المنصات على العالم الافتراضي، تعمل الشركة بكثافة مع فرق التصميم الخاصة بها لزيادة تجربة المستخدم ووظائف "مفهوم ميتافيرس" المصمَّم خصوصاً لتلبية احتياجات المستخدم.

وفي طريقها لسبر أسرار هذا العالم الجديد كلياً، أحرزت BİTES تقدماً كبيراً في طريقها إلى ميتافيرس بعد مشاركتها معرض SahaExpo 2020 الافتراضي، ومعرض SahaExpo 2021 Hybrid الذي أقيم لأول مرة في تركيا، وصناعة الدفاع كتطبيق يتكون من نماذج ديناميكية وثلاثية الأبعاد، بعكس SahaExpo 2020 الثابت والمرئي فقط.

"ميليفيرس"

يمكن لـ"ميليفيرس"، الذي طُوّر من البداية إلى النهاية بما يتماشى مع احتياجات المستخدمين، ويقدم حلّاً مبتكَراً ثلاثي الأبعاد للمؤسسات الافتراضية واحتياجات الشركات، استناداً إلى البنية التحتية لنظام المعارض الافتراضية والهجين XperExpo.

وفي العرض الذي قدّمه مدير عامّ شركة BİTES أوغور جوشكون، عُرّفَت البنية التحتية لتقنيات ميتافيرس العسكرية للشركة، وشُرحَ كيف لتطبيق "ميليفيرس" أن يلبي الاحتياجات القائمة على البرامج للقطاعات المختلفة، وبالأخصّ صناعة الدفاع التركية.

وتلبيةً لاحتياجات العملاء المتغيرة، قدّمت وتقدّم شركة BITES منذ إنشائها محتويات ثلاثية الأبعاد ونماذج البيئة الصناعية والمحاكاة التي طورتها عبر حلول تكنولوجية وطنية متطورة وفريدة، إذ تمكنت من تطوير نظام أفاتار قابل للتخصيص، يمكن الوصول إليه من أي جهاز.

ويرحب تطبيق "ميليفيرس" بالمستخدمين من خلال القاعة الرئيسية و4 بيئات افتراضية مختلفة يمكن الوصول إليها من هذه القاعة، فيما تتكون البيئات الأربعة من حظيرتين مختلفتين للصيانة وصالة عرض BITES، بالإضافة إلى قاعة اجتماعات.

نظام أفاتار قابل للتخصيص

أدمجت BITES نظام أفاتار قابلاً للتخصيص في تطبيقها "ميليفيرس"، ليتمكن المستخدمون من التعبير عن أنفسهم أفضل في البيئات الافتراضية. مع هذا النظام يمكن للمستخدمين تصميم توائمهم الرقمية في البيئة الافتراضية كما يحلو لهم.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى بيئة "ميليفيرس" في وقت واحد من المتصفحات الحديثة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية ونظارات Oculus Quest VR، والتفاعل معاً. وبينما يدخل أحد المستخدمين التطبيق بنظارات الواقع الافتراضي، يمكن لآخَر الانضمام إلى النظام من أجهزتهم المحمولة ومشاركة التجربة وتلقّي التدريب في نفس البيئة.

ومن أجل العرض التوضيحي لتكنولوجيا "ميليفيرس"، وقع الاختيار على مروحية "أتاك" (أحد منتجات صناعة الدفاع التركية التي طورتها شركة "توساش"). فمن خلال نظارات الواقع الافتراضي يمكن للمستخدم اتّباع التوجيهات لإجراء أعمال التفكيك والصيانة على نموذج الصيانة والإصلاح المطور، كما يمكن للمستخدمين الذين يسجّلون الدخول من الأجهزة الأخرى مشاهدة إجراءات التفكيك والتجميع مباشرة.

وفي منطقة التجربة الافتراضية الأخرى طائرة التدريب KT-1T التي تستخدمها القوات الجوية التركية في حظيرة الصيانة، فيما يتمتع المستخدمون الذين يزورون صالة عرض الشركة بفرصة فحص منتجات الشركة ثلاثية الأبعاد والوصول إلى معلومات مفصلة من المستندات والصور ومقاطع الفيديو.

وفي غرفة الاجتماعات ذات التصميم المستقبلي ثلاثي الأبعاد يمكن للمستخدمين تجربة العالَم الحقيقي، ولديهم كذلك فرصة الجلوس في أي مكان يريدون، ومشاهدة البثّ المباشر في السينما والمؤتمر مباشرة.