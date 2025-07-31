تركيا
2 دقيقة قراءة
وزارة الدفاع التركية: نتابع من كثب تطورات اندماج ما يعرف بتنظيم "قسد" في الجيش السوري
أفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية، الخميس، بأنها تتابع ميدانياً من كثب التطورات المتعلقة باندماج ما يعرف بتنظيم "قسد" واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي في الجيش السوري.
وزارة الدفاع التركية: نتابع من كثب تطورات اندماج ما يعرف بتنظيم "قسد" في الجيش السوري
مقر وزارة الدفاع التركية / AA
31 يوليو 2025

جاء ذلك رداً على سؤال للصحفيين حول مستجدات الأوضاع في سوريا، على هامش إحاطة إعلامية جرت الخميس، بمقر الوزارة.

وقالت المصادر، إن "الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة السورية وتنظيم قسد الإرهابي في 10 مارس/آذار 2025، ينص على دمج التنظيم في الجيش السوري بحلول نهاية العام".

وأضافت: "نتابع ميدانياً من كثب التطورات المتعلقة باندماج التنظيم الإرهابي في الجيش السوري"، وشددت المصادر على أن تركيا ستواصل دعمها لوحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها.

وأوضحت أن تركيا ستواصل في هذا الإطار تقديم التدريب والاستشارة والدعم الفني الذي طلبته الحكومة السورية لتعزيز قدراتها في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

موصى به

من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن وزير الدفاع يشار غولر، استقبل الاثنين الماضي، سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة، المبعوث الخاص الأمريكي لسوريا توماس باراك.

وذكرت أن باراك، أجرى زيارة مجاملة إلى الوزير غولر، وأنه جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي والدولي، وجرى بحث فرص تعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين.

وفي 10 مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد ما تسمى قوات "قسد"، فرهاد عبدي شاهين، اتفاقاً لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي سوريا، ورفض التقسيم.

وتبذل الحكومة السورية جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 سنة قضاها في الحكم.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us