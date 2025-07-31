جاء ذلك رداً على سؤال للصحفيين حول مستجدات الأوضاع في سوريا، على هامش إحاطة إعلامية جرت الخميس، بمقر الوزارة.
وقالت المصادر، إن "الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة السورية وتنظيم قسد الإرهابي في 10 مارس/آذار 2025، ينص على دمج التنظيم في الجيش السوري بحلول نهاية العام".
وأضافت: "نتابع ميدانياً من كثب التطورات المتعلقة باندماج التنظيم الإرهابي في الجيش السوري"، وشددت المصادر على أن تركيا ستواصل دعمها لوحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها.
وأوضحت أن تركيا ستواصل في هذا الإطار تقديم التدريب والاستشارة والدعم الفني الذي طلبته الحكومة السورية لتعزيز قدراتها في مكافحة التنظيمات الإرهابية.
من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن وزير الدفاع يشار غولر، استقبل الاثنين الماضي، سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة، المبعوث الخاص الأمريكي لسوريا توماس باراك.
وذكرت أن باراك، أجرى زيارة مجاملة إلى الوزير غولر، وأنه جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي والدولي، وجرى بحث فرص تعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين.
وفي 10 مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد ما تسمى قوات "قسد"، فرهاد عبدي شاهين، اتفاقاً لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي سوريا، ورفض التقسيم.
وتبذل الحكومة السورية جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 سنة قضاها في الحكم.