جاء ذلك رداً على سؤال للصحفيين حول مستجدات الأوضاع في سوريا، على هامش إحاطة إعلامية جرت الخميس، بمقر الوزارة.

وقالت المصادر، إن "الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة السورية وتنظيم قسد الإرهابي في 10 مارس/آذار 2025، ينص على دمج التنظيم في الجيش السوري بحلول نهاية العام".

وأضافت: "نتابع ميدانياً من كثب التطورات المتعلقة باندماج التنظيم الإرهابي في الجيش السوري"، وشددت المصادر على أن تركيا ستواصل دعمها لوحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها.

وأوضحت أن تركيا ستواصل في هذا الإطار تقديم التدريب والاستشارة والدعم الفني الذي طلبته الحكومة السورية لتعزيز قدراتها في مكافحة التنظيمات الإرهابية.