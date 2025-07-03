سياسة
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إندونيسيا.. مصرع 4 أشخاص وفقدان 38 في غرق عبارة قرب جزيرة بالي
أعلنت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية اليوم الخميس، مصرع أربعة أشخاص وفقدان 38 آخرين، في حين أُنقِذَ 23 شخصاً، إثر غرق عبارة كانت تُقِلّ 65 راكباً بالقرب من جزيرة بالي.
إندونيسيا.. مصرع 4 أشخاص وفقدان 38 في غرق عبارة قرب جزيرة بالي
وفاة 4 وفقد العشرات بعد غرق عبارة قرب بالي الإندونيسية / AFP
3 يوليو 2025

وأوضحت الوكالة أن العبارة "تونو براتاما جايا" غرقت بعد نحو نصف ساعة من مغادرتها ميناء بانيوانجي في إقليم جاوة الشرقية متجهة إلى بالي، وذلك في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وكانت العبارة تقل 53 راكباً بالإضافة إلى طاقم من 12 فرداً،وتحمل 22 مركبة على متنها.

وأكّدَت الوكالة أن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال جارية، رغم التحديات التي تفرضها التيارات القوية والرياح العاتية، ما يعوق جهود فرق الإنقاذ.

وتُعَدّ العبارات وسيلة نقل شائعة في إندونيسيا، وهي أرخبيل يضمّ أكثر من 17 ألف جزيرة، والحوادث هناك شائعة لأن التراخي في تطبيق معايير السلامة غالباً ما يسمح للسفن بالحمولة الزائدة بلا معدات إنقاذ كافية، بحسب مراقبين.

وانقلبت عبارة صغيرة عام 2023 قرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية لتحصد أرواح 15 شخصاً على الأقلّ.

مصدر:TRT Arabi
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