سياسة
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الخارجية الإيرانية تعلن تأجيل جولة المفاوضات مع واشنطن إلى السبت
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية تأجيل جولة المفاوضات مع الولايات المتحدة التي كان من المفترض عقدها اليوم الأربعاء في سلطنة عمان، إلى السبت القادم، وذلك بموافقة وفدي البلدين.
الخارجية الإيرانية تعلن تأجيل جولة المفاوضات مع واشنطن إلى السبت
إرجاء جولة المفاوضات الثانية بين واشنطن وطهران إلى 26 أبريل 2025 / Reuters
23 أبريل 2025

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قوله أمس الثلاثاء إنه "بناء على اقتراح سلطنة عمان وموافقة الوفدين الإيراني والأمريكي، فقد تأجلت الجلسة التشاورية الفنية، التي كان من المقرر عقدها في إطار المفاوضات غير المباشرة بين البلدين غداً (الأربعاء)، إلى يوم السبت، وذلك تزامناً مع حضور رئيسي الوفدين".

والسبت، استضافت العاصمة الإيطالية روما الجولة الثانية من مفاوضات البرنامج النووي في مقر إقامة السفير العماني، حيث مثّل الجانب الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، مهندس الاتفاق النووي لعام 2015، فيما ترأس الوفد الممثل للجانب الأمريكي، المبعوث الرئاسي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

واستضافت مسقط أولى جولات محادثات إيران وواشنطن في 12 أبريل/نيسان الجاري، ولاقت ترحيباً عربياً، فيما وصفها البيت الأبيض بأنها "إيجابية للغاية وبناءة".

ومحادثات الجولة الثانية هي ثاني اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي عام 2018، الذي نص على تخفيف العقوبات الدولية على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

والتزمت طهران الاتفاق لعام كامل بعد انسحاب ترمب منه، قبل أن تتراجع عن التزاماتها تدريجياً.

ووصف ترمب، حينها، الاتفاق بأنه "سيئ" لأنه غير دائم ولا يتناول برنامج إيران للصواريخ الباليستية، إلى جانب قضايا أخرى. ونتيجة ذلك، أعاد فرض العقوبات الأمريكية ضمن حملة "الضغط الأقصى" بهدف إجبار إيران على التفاوض على اتفاق جديد وموسّع.

وفي ضوء التحولات الإقليمية الحالية، وانحسار النفوذ الإيراني بالمنطقة، تسعى الإدارة الأمريكية وبضغوط إسرائيلية لتفكيك برنامج طهران النووي بالكامل، وهو ما ترفضه الأخيرة وتؤكد حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

مصدر:TRT Arabi
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