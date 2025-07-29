وأفادت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن ثماني عمليات قصف روسية تسببت الليلة الماضية بمقتل 16 شخصاً في منطقة زابوريجيا، فيما أدّت ثلاث هجمات أخرى إلى سقوط 4 قتلى في دنيبروبتروفسك.

وأشارت السلطات إلى إصابة نحو 40 آخرين بجروح، جرّاء الضربات الروسية.

وفي روسيا، أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة روستوف (جنوب) يوري سليوسار، اليوم الثلاثاء، تعرُّض مناطق سالسك وكامنسك شاختينسكي وفولغودونسك وبوكوفسكي وتاراسوفسكي لهجومات أوكرانية بالطائرات المسيّرة، خلال الليل.

وقال سليوسار عبر تليغرام إنّ سيارة في بلدة سالسك تضررت نتيجة للهجوم، مما أسفر عن مقتل السائق.

كما أفادت السكك الحديدية الروسية بأن حطام مسيّرات سقط على محطة سالسك، ملحقاً أضراراً بقطار ركاب وقطار بضائع، دون التسبب في إصابات.

يأتي ذلك فيما حدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الاثنين، مهلة نهائية جديدة لروسيا من 10 إلى 12 يوماً لإنهاء روسيا الحرب على أوكرانيا.

وقال ترمب في تصريحات صحفية أدلى بها، الاثنين، برفقة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قُبيل لقائهما في اسكتلندا، إنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين خذله في ما يخصّ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، مبيناً أنه سيقلّص مهلة الـ50 يوماً التي منحها لموسكو يوم 14 يوليو/تموز الجاري.

وأعرب ترمب عن شعوره بـ"خيبة أمل كبيرة" تجاه بوتين الذي قال إنه واصل استهداف الأراضي الأوكرانية رغم استمرار المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار.

ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار، قائلاً في منشور على منصة إكس: "موقف واضح وتصميم صريح من ترمب في الوقت المناسب، إذ يمكن أن يتغير الكثير من خلال القوة من أجل سلام حقيقي".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.