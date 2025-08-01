الحرب على غزة
للأسبوع السابع والثمانين.. وقفات احتجاجية في المغرب تضامناً مع غزة ورفضاً لسياسة التجويع
شارك آلاف المغاربة، اليوم الجمعة، في وقفات تضامنية مع قطاع غزة للأسبوع السابع والثمانين على التوالي، للمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية ووقف سياسة التجويع الإسرائيلية، المتزامنة مع حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 22 شهراً.
المغرب يواصل دعم غزة بوقفات شعبية حاشدة / AP
1 أغسطس 2025

ونظمت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية) هذه الوقفات، في عدة مدن منها: الدار البيضاء (غرب)، وإنزكان (وسط)، ووجدة (شرق)، وطنجة، وتطوان (شمال).

ورفع المشاركون في الوقفات أعلام فلسطين، إلى جانب صور تُجسّد مظاهر سياسة التجويع التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة.

وردد المحتجون هتافات داعمة للقضية الفلسطينية، وأخرى تطالب بالاستمرار في دعمها، من بينها: "تحية مغربية لغزة الأبية"، و"من المغرب لفلسطين شعب واحد وليس اثنين".

والخميس، شهدت العاصمة الألمانية برلين وقفة تضامنية، شارك فيها عشرات النشطاء والمتضامنين، تعبيراً عن دعمهم للشعب الفلسطيني، ومطالبتهم بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، وشددت حصارها في 2 مارس/آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وخلّفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

مصدر:TRT Arabi
