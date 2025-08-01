ونظمت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية) هذه الوقفات، في عدة مدن منها: الدار البيضاء (غرب)، وإنزكان (وسط)، ووجدة (شرق)، وطنجة، وتطوان (شمال).

ورفع المشاركون في الوقفات أعلام فلسطين، إلى جانب صور تُجسّد مظاهر سياسة التجويع التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة.

وردد المحتجون هتافات داعمة للقضية الفلسطينية، وأخرى تطالب بالاستمرار في دعمها، من بينها: "تحية مغربية لغزة الأبية"، و"من المغرب لفلسطين شعب واحد وليس اثنين".