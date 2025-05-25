وتأتي هذه التعيينات ضمن عملية هيكلية للمؤسسات الأمنية والعسكرية تجريها الإدارة السورية الجديدة، في أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد (2000-2024).

وفق سلسلة منشورات على حساب الوزارة بمنصة إكس، جرى تعيين العميد أسامة محمد خير عاتكة قائداً للأمن الداخلي بمحافظة دمشق، والعميد حسام مأمون الطحان بريف دمشق.

كما عُيِّن العميد شاهر جبر عمران بدرعا، والعميد مرهف خالد النعسان بحمص، والعميد ملهم محمود العليوي الشنتوت بحماة، والعميد عبد العزيز هلال الأحمد باللاذقية.

إضافة إلى العميد محمد قصي يوسف الناصير بالقنيطرة، والعميد أحمد هيثم الدالاتي بالسويداء، والعميد غسان محمد باكير بإدلب. كذلك العقيد محمد جمعة عبد الغني بحلب، والعقيد عبد العال محمد عبد العال بطرطوس، والعقيد ضرار عبد الرزاق الشملان بدير الزور.

ولم تشمل التعيينات محافظتي الحسكة والرقة (شمال شرق)، اللتين يحتلهما تنظيم “PKK/YPG" الإرهابي.

التعيينات شملت كذلك 6 معاونين (مساعدين) لوزير الداخلية هم: محمد حسام رامز الشيخ فتوح لشؤون القوى البشرية، وأحمد محمد أمين حفار للشؤون التقنية. وكذلك العميد باسم عبد الحميد المنصور للشؤون الإدارية والقانونية، والعميد زياد فواز العايش الداخلية للشؤون المدنية.

وجرى تعيين اللواء أحمد محمد لطوف معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الشرطية، واللواء عبد القادر طحان للشؤون الأمنية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد. وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/كانون الثاني 2025، تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد، خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.