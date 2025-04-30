سوريا الجديدة
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بزعم منع "المساس بالدروز".. الاحتلال يعلن تنفيذ "عملية تحذيرية" في سوريا
أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء، تنفيذ ما سمّتها "عملية تحذيرية" بسوريا، في تدخل واضح بشؤون البلد العربي، بزعم منع "أي مساس بالطائفة الدرزية" فيه.
بزعم منع "المساس بالدروز".. الاحتلال يعلن تنفيذ "عملية تحذيرية" في سوريا
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس / TRT Haber
30 أبريل 2025

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وذكر البيان: "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان الفريق إيال زامير، نفذ جيش الجيش الإسرائيلي عملية تحذيرية".

وأفاد بأن جيش الاحتلال هاجم ما سمّاها "منظمة تابعة لمجموعة متطرفة كانت تستعد لمواصلة مهاجمة السكان الدروز في بلدة صحنايا في محافظة دمشق في سوريا"، حسب ادعائه.

وأضاف: "وفي الوقت نفسه، جرى توجيه رسالة صارمة أيضاً للنظام السوري، مفادها بأن إسرائيل تتوقع منه التحرك لمنع إلحاق الأذى بالدروز".

وفي تدخل صريح بشؤون سوريا الداخلية، تابع البيان أن تل أبيب "لن تسمح بإلحاق الضرر بالطائفة الدرزية في سوريا انطلاقاً من التزامها العميق تجاه إخواننا الدروز في إسرائيل، الذين تربطهم علاقات عائلية وتاريخية بإخوانهم الدروز في سوريا". ويخدم بعض الدروز في إسرائيل بجيش الاحتلال الإسرائيلي ويعارض ذلك آخرون.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة السورية، الأربعاء، مقتل 11 شخصاً من المدنيين وقوات الأمن جراء استهدافات شنتها "مجموعات خارجة عن القانون" في أشرفية صحنايا بمحافظة ريف دمشق.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "ارتفاع عدد الشهداء إثر استهدافات المجموعات الخارجة عن القانون للمدنيين وقوات الأمن في أشرفية صحنايا إلى 11 شهيداً إضافة إلى عدد من المصابين".

وكانت الوكالة ذكرت أن "مجموعات خارجة عن القانون من منطقة أشرفية صحنايا هاجمت حاجزاً يتبع إدارة الأمن العام مساء أمس (الثلاثاء)، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر إصابات متفاوتة" دون مزيد من التفاصيل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف قوله: "عيون وقلوب أبناء الطائفة الدرزية ترتفع عالياً تجاه الهجوم على التجمعات الدرزية في محيط دمشق".

ودعا إسرائيل والمجتمع الدولي واليهود إلى التحرك فوراً "لمنع المجازر الجماعية"، على حد قوله.

وتأتي أحداث أشرفية صحنايا في أعقاب إعلان وزارة الداخلية السورية الثلاثاء، عن سقوط قتلى وجرحى إثر اشتباكات متقطعة بين مجموعات مسلحة في حي جرمانا، الذي يقطنه دروز، جنوب العاصمة دمشق.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الاشتباكات "جاءت على خلفية انتشار مقطع صوتي أساء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما تلاه من تحريض وخطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشارت إلى أن الاشتباكات "أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى (دون تحديد عدد) بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة"، مؤكدة فرض طوق أمني وملاحقة المتورطين.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاماً تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).

مصدر:TRT Arabi
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