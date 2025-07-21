وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك الاثنين، إن تقارير متزايدة تصل من غزة عن أشخاص يعانون سوء تغذية حادّاً، يصلون إلى المستشفيات في "ظروف صحية كارثية"، مشيراً إلى أن 87.7% من القطاع يخضع لأوامر إخلاء أو يقع ضمن مناطق مصنفة "لإخلاء إجباري".

وأضاف دوجاريك أن أكثر من 2.1 مليون شخص باتوا محاصرين في مناطق مجزأة من غزة، بلا خدمات طبية أو غذائية كافية، مشيراً إلى أن إدخال مواد الإيواء متوقف منذ 4 أشهر، في ظلّ أزمة وقود خانقة.

في السياق ذاته وصف الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم الإسرائيلي الأخير على المدنيين الباحثين عن الطعام بأنه "عمل وحشي"، قائلاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "وقعت مجزرة جديدة في غزة استهدفت أشخاصاً كانوا يحاولون الوصول إلى مساعدات الأمم المتحدة. هذا ليس حادثاً، بل سلوك ممنهج".

وأكّد غوتيريش أن "وقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق سراح الأسرى، وفتح المعابر للمساعدات الإنسانية هي الخطوة الأولى نحو الحل السياسي".

من جانبه قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، إن توزيع المساعدات في غزة بات "فخ موت ساديّاً"، محذّراً من أن القناصة الإسرائيليين يطلقون النار عشوائياً على الحشود الباحثة عن الغذاء "كأنهم مسموح لهم بالقتل".

وأوضح لازاريني أن "البحث عن الطعام أصبح مميتاً كالقصف"، مشيراً إلى أن أكثر من 1000 فلسطيني قُتلوا منذ مايو/أيار في أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء.

وأضاف: "العمل الإنساني ليس وظيفة المرتزقة. يوجد تواطؤ دولي مع هذا القتل البطيء".

ولفت المفوض الأممي إلى أن الأطباء والممرضين والصحفيين وعمال الإغاثة في غزة ينهارون من الجوع في أثناء تأدية مهامّهم، في ظل أوضاع معيشية "تفوق الوصف".

وأكدت الأونروا أن لديها في مستودعاتها على مشارف غزة كميات من الغذاء تكفي سكان القطاع لأكثر من 3 أشهر، لكنها ممنوعة من إدخالها منذ أكثر من 140 يوماً، فيما ترتفع أسعار الطعام داخل القطاع إلى 40 ضعفاً.

في الوقت نفسه قال برنامج الأغذية العالمي، إن دبابات وقناصة إسرائيليين أطلقوا النار على الفلسطينيين في أثناء انتظارهم المساعدات شمال غزة، ما أدى إلى مقتل 73 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين.

تتزامن هذه التطورات مع استمرار تهرب إسرائيل من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، رغم الوساطات المتواصلة، فيما تفرض حصاراً شاملاً على القطاع منذ 2 مارس/آذار الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، خلّفَت أكثر من 200 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.