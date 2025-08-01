وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان، بعد الاجتماع الثلاثي، إن الرئيس أردوغان أكد أهمية التعاون بين تركيا وليبيا وإيطاليا لمواجهة التحديات في حوض المتوسط بما في ذلك الهجرة غير النظامية.

وأشار الرئيس التركي إلى الحاجة إلى حلول مستدامة وطويلة الأمد لتجفيف مصادر الهجرة غير النظامية، وضرورة التنسيق متعدد الأطراف في هذا الصدد، وأردف البيان أن الزعماء قرروا عقد اجتماع عقب انعقاد لجان التعاون بين البلدان الثلاثة، من أجل تقييم القرارات المتخذة.

وفي سياق آخر، لفت الرئيس أردوغان إلى العدوان الإسرائيلي في غزة والمأساة الإنسانية هناك، وأكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت.

وشدد أردوغان على أن الحل الدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وتكامل جغرافي على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهتها، قال بيان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الجمعة، عقب مشاركة رئيسها عبد الحميد الدبيبة، في الاجتماع الثلاثي بمدينة إسطنبول، إن القمة تناولت آفاق التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، إذ تم تأكيد أهمية تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة، والنفط والغاز، والبنية التحتية.

وبحثت القمة أيضاً "ربط ليبيا بمشاريع إقليمية في المتوسط، بما في ذلك الاستثمار في المواني، وتطوير الشبكات الكهربائية، ودعم المشاريع الاستراتيجية المشتركة".