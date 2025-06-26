الهجمات على إيران
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عقب خطاب خامنئي.. نتنياهو: سنواصل التعاون مع ترمب لهزيمة أعدائنا المشتركين
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه سيواصل العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، "لهزيمة أعدائنا المشتركين، وتحرير رهائننا، وتوسيع دائرة السلام بسرعة".
عقب خطاب خامنئي.. نتنياهو: سنواصل التعاون مع ترمب لهزيمة أعدائنا المشتركين
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / Reuters
26 يونيو 2025

نشر نتنياهو هذا في رسالة أرفقها بصورة له مع ترمب يمسك فيها كلاهما بيدَي الآخر، وذلك بعد وقت قصير من إلقاء الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أول خطاب له منذ موافقة إيران وإسرائيل على وقف إطلاق النار.

وفي 13 يونيو/حزيران الجاري، شنَّت إسرائيل، بدعمٍ أمريكيٍّ، عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردَّت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية في إيران في 22 يونيو/حزيران الجاري، لترد طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية في قطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وبدعمٍ أمريكيٍّ مطلق، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 188 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلاً عن مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT ARABI
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