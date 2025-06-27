سياسة
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السودان.. البرهان يوافق على هدنة إنسانية في الفاشر استجابةً لطلب من الأمم المتحدة
أعلن مجلس السيادة السوداني، الجمعة، أن رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان وافق على هدنة إنسانية لمدة 7 أيام في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، استجابةً لطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اتصال هاتفي بين الجانبين.
السودان.. البرهان يوافق على هدنة إنسانية في الفاشر استجابةً لطلب من الأمم المتحدة
رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش في السودان عبد الفتاح البرهان / AA Archive
27 يونيو 2025

وأوضح المجلس في بيان أن غوتيريش دعا إلى تنفيذ الهدنة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين داخل المدينة.

وأكد البرهان حسب البيان، موافقته على الهدنة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

ولم يحدد البيان موعد بدء سريان الهدنة، كما لم يصدر حتى الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش أي تعليق رسمي من قوات الدعم السريع.

في سياق آخر، أفاد البيان بأن غوتيريش رحّب بتعيين كامل إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، وعدَّ هذه الخطوة تقدماً على طريق استكمال المرحلة الانتقالية نحو الحكم المدني.

كان كامل إدريس قد أدى اليمين الدستورية في 31 مايو/أيار الماضي أمام الفريق البرهان، بعد تعيينه رسمياً في 19 من الشهر نفسه بموجب مرسوم دستوري. ويُعرف إدريس، الحاصل على دكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية بجنيف، بسيرته المهنية الدولية، وكان مرشحاً لرئاسة السودان في انتخابات عام 2010.

ومنذ 10 مايو/أيار 2024، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حرباً أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، حسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

مصدر:TRT ARABI
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