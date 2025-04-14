وأشار المركز في بيان، الاثنين، إلى أن غارة إسرائيلية في 13 أبريل/نيسان الجاري استهدفت مبنى الاستقبال والطوارئ في المستشفى، الذي خرج عن الخدمة بشكل كامل جراء الهجوم.

وأوضح البيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي طلب إخلاء جميع الموظفين، بمن فيهم المرضى الذين يعانون من حالات حرجة، قصف المستشفى بعد 20 دقيقة فقط من هذا الطلب.

ولفت البيان إلى أن شهادات الناجين من القصف "تظهر كذب إسرائيل التي تحاول شرعنة هجماتها" المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.

وفجر الأحد، قصفت مقاتلات إسرائيلية المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، ما أدى إلى تدمير أحد مبانيه وتضرر واشتعال النيران بعدد من أقسامه ليخرج عن الخدمة.

وأقر جيش الاحتلال، في وقت لاحق الأحد، قصف المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة، بزعم استخدامه من قبل حركة "حماس" للتخطيط لهجمات.

وتحول "المعمداني" إلى أهم مستشفى في مناطق شمال قطاع غزة بعد الدمار الكبير الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بمجمع الشفاء الطبي والمستشفيين الإندونيسي وكمال عدوان خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهراً.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.