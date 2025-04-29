سياسة
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الجيش السوداني يعلن مقتل 41 مدنياً بقصف "الدعم السريع" على الفاشر
قُتل 41 شخصاً وأُصيب العشرات في قصف مدفعي من قوات "الدعم السريع" أمس الاثنين على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، غربي السودان.
الجيش السوداني يعلن مقتل 41 مدنياً بقصف "الدعم السريع" على الفاشر
ارتفع عدد النازحين السودانيين جراء استمرار المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" / AFP
29 أبريل 2025

وأفادت الفرقة السادسة مشاة للجيش السوداني بالفاشر في بيان اليوم الثلاثاء، بأن "قوات الدعم السريع واصلت نهجها الإجرامي عبر استهداف الأحياء السكنية في مدينة الفاشر بالقصف المدفعي، أمس الاثنين" .

وأضاف البيان أن القصف أدى إلى "استشهاد 41 مواطناً، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج".

وأشار الجيش في بيانه إلى أن قواته "تمكنت من صد الهجوم الشرس الذي شنته الدعم السريع على الفاشر". وذكر أن خسائر الدعم السريع في الهجوم "بلغت نحو 600 قتيل، فضلاً عن تدمير أكثر من 25 مركبة عسكرية".

وطالبت "الدعم السريع" في بيان اليوم الثلاثاء، الجيش والقوات المساندة له (لم تسمّها) بـ"تسليم السلاح وإخلاء مدينة الفاشر بصورة آمنة".

وأمس الاثنين، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الفاشر، توقف على إثرها عدد من المطابخ الخيرية عن تقديم وجبات الطعام داخل المدينة.

ومنذ 10 مايو/أيار 2024، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" رغم تحذيرات دولية من خطورة المعارك في المدينة، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

تأتي هذه التطورات بعد هجوم متواصل لقوات الدعم السريع على مخيم "زمزم" للنازحين بالفاشر، استمر عدة أيام.

وفي 13 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت "الدعم السريع" السيطرة على المخيم بعد اشتباكات مع الجيش، ما أدى إلى سقوط 400 قتيل ونزوح أكثر من 400 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.

ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع في ولايات السودان لصالح الجيش، وتمددت انتصارات الأخير في العاصمة الخرطوم بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي، ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقار أمنية وعسكرية.

وفي الولايات السبع عشرة الأخرى في السودان، لم تعد "الدعم السريع" تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب أربع من ولايات إقليم دارفور.

مصدر:TRT Arabi
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