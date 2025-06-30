قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الصفقة التي جرت الموافقة عليها تشمل أكثر من سبعة آلاف مجموعة توجيه للقنابل من نوع "ذخائر الهجوم المباشر المشترك" بنوعين مختلفين.

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة ملتزمة أمن إسرائيل، ومن مصلحة الأمن القومي الأمريكي مساعدة إسرائيل في تطوير قدراتها الدفاعية والحفاظ عليها قوية وجاهزة”، وزعم أن "هذه الصفقة المقترحة تتماشى مع تلك الأهداف".

تأتي الموافقة على الصفقة المحتملة بعد أسبوع من إعلان الرئيس دونالد ترمب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران عقب قتال دام 12 يوماً بين الخصمين.