الحرب على غزة
1 دقيقة قراءة
بقيمة 510 ملايين دولار.. واشنطن توافق على بيع معدات توجيه ذخائر ودعم عسكري لتل أبيب
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الاثنين، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع معدات توجيه ذخائر ودعم عسكري ومعدات ذات صلة لإسرائيل بنحو 510 ملايين دولار.
بقيمة 510 ملايين دولار.. واشنطن توافق على بيع معدات توجيه ذخائر ودعم عسكري لتل أبيب
خلفت الإبادة في غزة بدعم أمريكي، أكثر من 190 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود / Reuters
30 يونيو 2025

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الصفقة التي جرت الموافقة عليها تشمل أكثر من سبعة آلاف مجموعة توجيه للقنابل من نوع "ذخائر الهجوم المباشر المشترك" بنوعين مختلفين.

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة ملتزمة أمن إسرائيل، ومن مصلحة الأمن القومي الأمريكي مساعدة إسرائيل في تطوير قدراتها الدفاعية والحفاظ عليها قوية وجاهزة”، وزعم أن "هذه الصفقة المقترحة تتماشى مع تلك الأهداف".

تأتي الموافقة على الصفقة المحتملة بعد أسبوع من إعلان الرئيس دونالد ترمب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران عقب قتال دام 12 يوماً بين الخصمين.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us