وقالت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء الإبادة الإسرائيلية: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 17 شهيداً و69 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأضافت أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/آذار 2025 (تاريخ استئناف حرب الإبادة الجماعية) بلغت ألفاً و630 شهيداً، و4 آلاف و302 إصابة"، وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

استشهاد 9 فلسطينيين

واستُشهد 9 فلسطينيين، بينهم أحد العاملين في القطاع الطبي في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء، ضمن حرب الإبادة المتواصلة للشهر التاسع عشر.

وتركزت الاستهدافات الإسرائيلية من الطيران الحربي والمسيَّر إضافةً إلى المدفعية على خيام ومنازل مواطنين في القطاع، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

وفي واحدة من أكثر الهجمات دموية صباح اليوم، استُشهد موظف في المستشفى الكويتي الميداني بعد استهداف مباشر لطواقم طبية ومدنيين قرب بوابة المستشفى في منطقة المواصي غربي خان يونس، جنوبي القطاع.

كما استُشهد 3 فلسطينيين وأُصيب آخرون جراء قصف مسيَّرة إسرائيلية خيام نازحين خلف كلية الرباط في مواصي خان يونس، فيما استُشهدت فلسطينية وأُصيب عدد آخر، في قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلاً لعائلة عاشور في منطقة التحلية بمدينة خان يونس.

ووسط القطاع، استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مواطنين خلال جمعهم الحطب شمال شرقي مخيم البريج. أما في الشمال، فاستشهد فلسطينيان بقصف مسيَّرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في منطقة "مشروع بيت لاهيا".

واستهدفت المدفعية المناطق الغربية من بيت لاهيا، فيما أطلقت مروحية إسرائيلية نيرانها بشكل مباشر نحو منازل المواطنين والمناطق الشرقية للمدينة، وتبع ذلك استشهاد فلسطيني بعد استهداف طائرة مسيَّرة منزلاً في محيط مفترق الغفري بشارع الجلاء وسط مدينة غزة.

أزمة نقص الأدوية

في السياق نفسه، حذرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، من تفاقم أزمة نقص الأدوية في القطاع جراء الحصار المشدد وإغلاق المعابر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع مواصلته حرب الإبادة منذ عام ونصف.

وقالت الوزارة في بيان: "الخدمة الصحية في المستشفيات تُقدم وفق أرصدة محدودة من الأدوية والمهام الطبية"، وأكدت أن "أزمة نقص الأدوية تعوق عمل الطواقم الطبية لإتمام التدخلات الطارئة للجرحى، ومئات المرضى والجرحى لا تتوفر لهم أدوية وتزداد معاناتهم مع إغلاق المعابر".

وأشارت الوزارة إلى أن "مرضى السرطان والفشل الكلوي والقلب هم الأكثر تأثراً بنقص الأدوية والمهام الطبية"، وأوضحت وجود "أصناف أخرى من قائمة الأدوية مهددة بالنفاد، ما يعني تفاقم مستويات العجز إلى 37% من الأدوية، و59% من المهام الطبية".

وطالبت وزارة الصحة في غزة "المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الإمدادات الطبية والمستشفيات الميدانية".

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب في تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس/آذار الماضي جرائم الإبادة في غزة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين في منازل وخيام تؤوي نازحين.

ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية-قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية، استجابةً للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.