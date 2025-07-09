جاء ذلك بكلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، تطرق فيها أردوغان إلى دعوات زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزال إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وقال الرئيس التركي إن "الشخص الذي يترأس حزب الشعب الجمهوري، يكرر منذ فترة عبارة الانتخابات".

وأضاف أردوغان أن صناديق الانتخابات في تركيا كانت دائما موضع تقدير من قبل الشعب والسياسيين، باستثناء الخناجر التي طعن بها "حزب الشعب الجمهوري" الديمقراطية.

وأردف: "مع ذلك، أود أن أذكّر أوزال، بما أن الدستور وقانون الانتخابات لم يتغيرا، فإن انتخابات الرئاسة والبرلمان ستُجرى عام 2028، وانتخابات الإدارات المحلية عام 2029".

وتابع: "يا سيد أوزال، أن تضع إصبعك على أي يوم أحد في التقويم بشكل عشوائي وتقول (لنجرِ الانتخابات في هذا التاريخ) قد يكون خيالا شخصيا لك، لكن لا السياسة ولا الشعب لديهما مثل هذه الأجندة".

وأكد أردوغان أن الشعب التركي منحه في الانتخابات الأخيرة الصلاحية لإدارة البلاد لمدة 5 سنوات بحصوله على نسبة 52.18%، وأنه سيواصل هذه الفترة الرئاسية لنهايتها.

وأردف: "لذلك لا نعرف عن أي صندوق اقتراع أو انتخابات يتحدث هذا الشخص (أوزال) حاليا".

في سياق محاربة الإرهاب، قال الرئيس التركي: “لن نعيش مديداً من الآلام بعد التخلص من جذور الإرهاب”، مضيفا :”أكدنا خلال لقائنا وفد حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب مبدأ "تركيا خالية من الإرهاب"“.

في شأن آخر، قال أردوغان إن تركيا سيطرت على غالبية الحرائق التي اجتاحت غابات في البلاد، مضيفا: “أشكر كل من عمل وضحى بروحه في محاولة إخماد الحرائق” كما “نسعى لسن تشريعات تقلل أضرار الاحتباس الحراري والتغير المناخي”.