وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، إلى أن روسيا ترحب بـ"استعداد جميع الأطراف للمساهمة في تسوية سريعة"، لكنه أوضح أن اختيار مكان انعقاد المفاوضات لم يُحدَّد بعد، مضيفاً أن موسكو لم تتلقَّ أي اقتراح رسمي من الفاتيكان.

جاء ذلك بعدما عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الاثنين، عن دعمه فكرة عقد محادثات وقف إطلاق نار بين موسكو وكييف في الفاتيكان، معتبراً أن ذلك سيمنح المفاوضات زخماً إضافياً.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أمس الثلاثاء، إن البابا ليو أكد لها استعداده لاستضافة الجولة المقبلة من المحادثات.

كانت روسيا وأوكرانيا قد عقدتا اجتماعاً في إسطنبول الأسبوع الماضي، هو الأول من نوعه منذ مارس/آذار 2022، وأسفر عن اتفاق على تبادل ألف أسير من كل طرف، لكنَّ موسكو رفضت مطلب كييف التوصل إلى وقف فوريٍّ وغير مشروط لإطلاق النار.

وأعلن الكرملين، في أعقاب مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، أن كلا الطرفين سيعمل على مذكرة تفاهم حول اتفاق سلام.

وأثار هذا الإعلان انتقادات جديدة من أوكرانيا وعواصم أوروبية، تتهم روسيا بالمماطلة والتسويف.

وأكد بيسكوف رفضه هذه الاتهامات قائلاً: "لا أحد يرغب في إبطاء العملية.. الجميع يعملون بوتيرة متواصلة، لكنَّ معظم هذه الجهود تُبذل بسرِّية لأسباب واضحة ولا يمكن الإفصاح عنها".

وفي الشأن ذاته، أكد المتحدث باسم الكرملين أن معظم العمل على مذكرة التفاهم بين روسيا وأوكرانيا "يجري بشكل سرِّي، ولا ينبغي أن يكون مفتوحاً للجمهور".

وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين: "لكن بطبيعة الحال، معظم هذا العمل (بشأن المذكرة) يجري في وضع منفصل، لا ينبغي الكشف عنه للجمهور لأسباب واضحة"، حسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف أن قائمة الشروط لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا سيعدها الطرفان بشكل منفصل.

وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول كيفية ارتباط خطة وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا بمذكرة التفاهم: "لن أخبركم بالتفاصيل الآن. بالطبع، ستكون هناك قائمة منفصلة من الإجراءات وشروط وقف إطلاق النار، وهذا ما اتُّفق عليه في إسطنبول".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تأمل أن تقدم روسيا مجموعة واسعة من الشروط لوقف إطلاق النار في الصراع في أوكرانيا، في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال، في وقت سابق، إن روسيا مستعدة للعمل على مذكرة مع أوكرانيا.

واستضافت إسطنبول، الخميس والجمعة الماضيين، مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفَي أسير بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلِّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.