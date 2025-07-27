سوريا الجديدة
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سوريا.. الدفاع المدني يجلي 366 شخصاً من السويداء إلى ريف درعا
أكد الدفاع المدني السوري، الأحد، إجلاء 366 شخصاً كانوا عالقين في منازلهم في مدينة السويداء جنوبي سوريا، بسبب التوترات الأمنية في المحافظة.
سوريا.. الدفاع المدني يجلي 366 شخصاً من السويداء إلى ريف درعا
الدفاع المدني السوري يجلي مواطنين من السويداء / others
27 يوليو 2025

وقال الدفاع المدني في بيان عبر تليغرام إن غالبية الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم أطفال ونساء، مشيراً إلى أن عملية الإجلاء تمت ليلة السبت/الأحد، من الممر الإنساني في بصرى الشام، وأضاف أنه جرى نقلهم إلى مراكز الإيواء المؤقت في ريف درعا (جنوب).

ولفت إلى أنه جرى تأمين خروج عائلات (لم يحدد عددها) راغبة بالخروج من محافظة السويداء واستقبلتهم فرق الدفاع المدني من معبر بصرى الشام الإنساني إلى الجهة التي تختارها أو إلى مراكز الإيواء المؤقتة في ريف درعا.

وبلغ إجمالي الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم من السويداء حتى مساء السبت 3 آلاف و227 شخصاً، إضافة إلى 20 جريحاً و34 جثماناً، وفق الدفاع المدني السوري.

ومنذ مساء 19 يوليو/تموز الجاري، تشهد السويداء وقفاً لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعاً بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت 426 قتيلاً، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، آخرها في 19 يوليو/تموز.

ولم تصمد الاتفاقات الثلاثة السابقة طويلاً، إذ تجددت الاشتباكات إثر تهجير مجموعة تابعة لحكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الدروز، عدداً من أبناء عشائر البدو من السنة وارتكاب انتهاكات بحقهم.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.

مصدر:TRT ARABI
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