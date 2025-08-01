وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الوثيقة الختامية لهلسنكي التي وُقّعت في خضم الحرب الباردة، أرست مبادئ لا تزال تحظى بالشرعية حتى اليوم، وأسست لبنية أمنية إقليمية شاملة تقوم على الحوار والتعاون بين دول أوروبا والأطلسي وأوراسيا.

وذكّرت الوزارة أن تركيا كانت من أوائل الدول الموقعة على الوثيقة، وقدّمت دعماً مبكراً وفعّالاً للعملية التي انطلقت بموجب مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، مشددةً على أن أنقرة لم تكتفِ بتأكيد التزامها السلام الإقليمي، بل ساهمت بفاعلية في تشكيل بنية الأمن الأوروبي القائمة على القانون الدولي.

ولفتت الوزارة إلى أن أنقرة واصلت هذا النهج بعد تحوّل المؤتمر إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) عام 1994، مذكّرةً باستضافة تركيا لقمة إسطنبول عام 1999 التي شهدت اعتماد "ميثاق الأمن الأوروبي"، الذي أصبح إحدى الوثائق المرجعية الأساسية في المنظمة.