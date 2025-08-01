تركيا
1 دقيقة قراءة
في الذكرى الـ50 لتوقيع "وثيقة هلسنكي".. تركيا تؤكد التزاماتها تجاه الأمن والسلام إقليمياً ودولياً
أكدت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، في الذكرى الخمسين لتوقيع تركيا على "الوثيقة الختامية لهلسنكي" في 1 أغسطس/آب 1975، التزام أنقرة الثابت دعم السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، ومواصلة دورها الفاعل داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
في الذكرى الـ50 لتوقيع "وثيقة هلسنكي".. تركيا تؤكد التزاماتها تجاه الأمن والسلام إقليمياً ودولياً
وزارة الخارجية التركية / TRT Arabi
1 أغسطس 2025

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الوثيقة الختامية لهلسنكي التي وُقّعت في خضم الحرب الباردة، أرست مبادئ لا تزال تحظى بالشرعية حتى اليوم، وأسست لبنية أمنية إقليمية شاملة تقوم على الحوار والتعاون بين دول أوروبا والأطلسي وأوراسيا.

وذكّرت الوزارة أن تركيا كانت من أوائل الدول الموقعة على الوثيقة، وقدّمت دعماً مبكراً وفعّالاً للعملية التي انطلقت بموجب مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، مشددةً على أن أنقرة لم تكتفِ بتأكيد التزامها السلام الإقليمي، بل ساهمت بفاعلية في تشكيل بنية الأمن الأوروبي القائمة على القانون الدولي.

ولفتت الوزارة إلى أن أنقرة واصلت هذا النهج بعد تحوّل المؤتمر إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) عام 1994، مذكّرةً باستضافة تركيا لقمة إسطنبول عام 1999 التي شهدت اعتماد "ميثاق الأمن الأوروبي"، الذي أصبح إحدى الوثائق المرجعية الأساسية في المنظمة.

موصى به

وأوضحت أن الميثاق حدّد مبادئ وآليات تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة خلال القرن الحادي والعشرين، مؤكدةً أن تركيا مستمرة في دعم المنظمة بصفتها أوسع منتدى أمني إقليمي يتبنى مقاربة شاملة تشمل الأبعاد السياسية-العسكرية، والاقتصادية-البيئية، والإنسانية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن تركيا تواصل مساهمتها البنّاءة لتعزيز فاعلية المنظمة وكفاءتها، وعلى أنها ستظل ملتزمة العمل متعدد الأطراف والدبلوماسية النشطة، وستواصل دعم جهود إرساء الاستقرار والسلام في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، رغم التحديات العالمية الراهنة.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us