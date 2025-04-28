وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيي سريع، في بيان متلفز، إن القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة) نفذت عملية عسكرية واسعة ومشتركة، استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان"، والقطع الحربية التابعة لها شمال البحر الأحمر".

وأوضح سريع أن العملية المشتركة "نفذتها وحدات من القوات البحرية وسلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية".

وأضاف أنه "جرى الاشتباك مع الحاملة والقطع المرافقة لها باستخدام عدد من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة طوال الساعات الماضية في إطار الرد على مجازر العدو الأمريكي بحق المدنيين باليمن".

وصباح الاثنين، نقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن الدفاع المدني قوله، إن "68 شخصاً قتلوا و47 أصيبوا جراء استهداف العدوان الأمريكي مركز إيواء المهاجرين غير النظاميين بمدينة صعدة شمالي اليمن".

ومساء الأحد، قتل 8 أشخاص، بينهم أطفال ونساء، في عدوان أمريكي استهدف 3 منازل بالعاصمة صنعاء (شمال).

وأشار سريع إلى أن "المجزرتين الأمريكيتين في صنعاء وصعدة أسفرتا عن عشرات الشهداء والجرحى".

وقال، إن العملية "أجبرت حاملة الطائرات الأمريكية على التراجع والابتعاد عن موقع تمركزها السابق، لتتجه إلى أقصى شمال البحر الأحمر".

وأكد أن قوات الجماعة "مستمرة في استهداف ومطاردة حاملة الطائرات والقطع الحربية المعادية كافة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان الأمريكي على اليمن".

ولم يصدر عن الولايات المتحدة تعليق فوري بشأن ما ذكره متحدث قوات الجماعة.

وفي سياق متصل، قال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين، إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة "نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا".

ولم يذكر أي تفاصيل بشأن نتائج الاستهداف، كما لم تعلق إسرائيل فوراً على ذلك.

وبشكل متكرر تعلن "الحوثي" تنفيذها عمليات عسكرية بصواريخ باليستية ضد مواقع وقواعد عسكرية داخل إسرائيل، "دعماً للشعب الفلسطيني ونصرة لقطاع غزة".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.